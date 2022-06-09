Без помощи врача. Назван самый лучший способ вытащить клеща

Клещи — это паразитические насекомые, которые ищут теплокровных хозяев, что делает вас и вашего питомца главной мишенью.

Эти маленькие паукообразные существа цепляются ртом за поверхность кожи человека или животного и остаются там до тех пор, пока не будут удалены.

Чтобы не заболеть болезнью Лайма, который переносят эти паразиты, вам нужно срочно от них избавиться.

Как удалить клеща?

Вы можете легко удалить этих мелких членистоногих существ в домашних условиях, хотя есть несколько ключевых инструментов, которые вам понадобятся, чтобы безопасно удалить жука из вашего тела.

Удалите клеща с помощью пинцета (фото: express.co.uk)

По словам врача Монкии Вассерманн, "самый безопасный способ" избавиться от клеща — использовать пинцет.

При использовании пинцета, вы снижаете риск осложнений и инфекций. Продезинфицируйте пинцет, а потом захватите им клеща, как можно ближе коже.

Медленно вытягивайте клеща вверх, стараясь не сжимать и не раздавить его, чтобы не оставить части клеща внутри.

Для быстрой и безопасной утилизации держите под рукой чистое бумажное полотенце и пару перчаток, чтобы избежать распространения бактерий при удалении паразита.

Как только клещ отделится от вашей кожи, важно предпринять несколько профилактических шагов, чтобы снизить риск заражения. Очистите место укуса подходящим мылом, а затем антисептиком.

Откуда берутся клещи?

После вылупления из яиц клещи должны питаться кровью на каждом этапе своего жизненного цикла, чтобы выжить.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), многие клещи умирают до завершения своего жизненного цикла, если им не удается найти хозяина для своего питания.

Люди обычно подхватывают клещей во время прогулок в зараженных районах на открытом воздухе. Особенно паразитов много в высокой траве.

Эти маленькие насекомые могут передавать патогены и вызывать болезни, такие как болезнь Лайма, в процессе питания от "хозяина".