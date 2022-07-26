Для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги: як взяти участь

Українців просять долучатися до благодійного заходу для допомоги військовим, для чого організовують онлайн-забіги, а взяти участь у них може кожен, навіть за межами нашої країни.

У чому суть такого марафону, коли він стартує та як приєднатися - читайте в матеріалі нижче.

Що необхідно закупити для бійців ЗСУ

Такі забіги на підтримку українського війська спрямовані на покупку необхідного обладнання.

Як розповідають організатори забігу "ЗСУ RUN", зараз для військових Зенітної ракетної бригади ім. Пилипа Орлика, в/ч А 2183, потрібен дизельний генератор на 6кВт, який дуже буде до речі "для забезпечення заходів повсякденної діяльності, під час виконання бойових завдань в польових умовах".

"Кожен фінішер, отримує медаль-красуню у вигляді ЗРК С-300ПС, який захищає наше небо", - зазначається в повідомленні.

Які дистанції ив дати забігу

Оскільки захід проводиться онлайн, в ньому може взяти участь "хто завгодно і де завгодно, в Україні та за її межами".

Дистанції можна вибирати самими:

1 км;

5 км;

10 км;

21,1 км;

Free Run.

Дати забігу: 05 - 07 серпня.

"Обирайте зручний час та місце забігу самостійно, об'єднуйтесь й обов'язково діліться своїми результатами в соц. мережах", - пояснюють організатори.

Що потрібно для участі

Щоб взяти участь у таких забігах, слід зареєструватися та заповнити форму https://forms.gle / ST7C8ewcmDSd1mEJ6 та сплатити благодійний стартовий внесок на реквізити організації, який піде на придбання дизельного генератора для ЗСУ.

Де оплатити: https://secure.wayforpay.com/donate/d1b409ec3ecf1

Які внески: стартова вартість становить 250 гривень, при цьому при бажанні можна перераховувати велику суму.

Отримати відповіді на всі питання, що цікавлять, а також дізнатися актуальну інформацію, можна в Telegram-каналі організаторів (https://t.me/RunforZSU).