В помощь Киеву едут бойцы территориальной обороны из западных областей

Как сообщает Арестович, отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии вражеским войскам Российской Федерации.

"Хотим отдать должное терробороне Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей, инициативно выдвинувшейся на помощь Киеву", - сказал он.

Арестович также выразил благодарность украинским медицинским работникам, которые мужественно выполняют свою работу.

Стоит отметить, что на данный момент Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины насчитывает уже более 37 тысяч человек.

Читать все актуальные новости о том, что сейчас происходит в Украине, можно в нашей онлайн-трансляции.