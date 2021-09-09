Помогла мальчику: Наталья Мосейчук поразила человечным поступком

Впервые Мосейчук познакомилась с Юрой во время благотворительного фотопроекта "Мрій" и благодаря волонтеру Марте Левченко. Как оказалось, в семье Синиц у обоих сыновей - старшего Юры и младшего Саши - то же заболевание почек. Отметим, что в Украине всего четверо деток с этим диагнозом.

Тогда же Юра и рассказал Наталье о том, что мечтает побывать на море, послушать плеск волн волны, попробовать вкус морской воды, построить замок из песка, и попробовать поймать рыбку своими руками.

Наталья Мосейчук с Юрой Синицей (фото: пресс-служба 1+1)

Мосейчук пообещала мальчику исполнить его мечту, но для этого нужно было окончательно выздороветь. Четыре года спустя, когда пересаженная почка прижилась, и врач наконец-то разрешил поехать на отдых, в этом августе вся семья впервые поехала на море - в Турцию на 10 дней! Благодаря "волшебникам" из "Здійсни мрію", родители и сами братья были обеспечены трансфером из Черновцов и назад, ПЦР-тестами, питанием, сопровождением в аэропорт.

Семья жила в 5-здочном комфортабельном отеле с большим бассейном. Рядом находился один из самых красивых пляжей в мире - Клеопатры, а также крепость Алании, тихая гавань и другие достопримечательности.

Семья Синиц на море в Турции (фото: пресс-служба 1+1)

Мальчики с родителями вдоволь попутешествовали, браться "отрывались" на детских дискотеках и аттракционах в аквапарке.

Братья Юра и Саша вволю отдохнули на море (фото: пресс-служба 1+1)

Назад в Украину Юра привез для Мосейчук подарок - турецкую засушенный розу. После прилета в Киев вся семья отправилась в офис "1+1", чтобы посмотреть, как устроено телевидение изнутри.

После возвращения с турецкого побережья 11-летний Юра Синица встретился с Натальей Мосейчук и побывал в эфире (фото: пресс-служба 1+1)

"Юра очень вырос, возмужал, поправился. Это уже не тот карапуз, которым был 4 года назад. Мы постоянно на телефонной связи и, конечно, очень часто списываемся с мамой Юры - Анжелой. Мы очень сблизились. Часто советуемся: как лечить, как идти в школу, или дистанционно, или нет, как одеться в поезд. Ранее виделись чаще - Юрчик бывает на обследованиях в Киеве раз в один-два месяца. И сейчас из-за ковида наши встречи усложнились. Мужественный Юрчик выдержал все испытания судьбы и наконец увидел море! Когда ребенок спасен - это чудо!" - отметила ведущая.

Видео: 11-летний Юра Синица, который страдал от редкого генетического заболевания, смог впервые побывать на море