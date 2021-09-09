Помогла мальчику: Наталья Мосейчук поразила человечным поступком

Телеведущая Наталья Мосейчук помогла осуществить мечту 11-летнему мальчику с редким генетическим заболеванием. У ребенка был диагностирован цистеноз, и 4 года назад Юре Синице с Буковины, для которого удалось собрать 60 тысяч евро на пересадку почки, провели операцию, и новый орган прижился. А теперь у подопечного благотворительного проекта "Здійсни мрію" сбылось и другое заветное желание - увидеть море.
Как ведущая ТСН организовала настоящий праздник для ребенка, читайте в материале ниже.
Впервые Мосейчук познакомилась с Юрой во время благотворительного фотопроекта "Мрій" и благодаря волонтеру Марте Левченко. Как оказалось, в семье Синиц у обоих сыновей - старшего Юры и младшего Саши - то же заболевание почек. Отметим, что в Украине всего четверо деток с этим диагнозом.
Тогда же Юра и рассказал Наталье о том, что мечтает побывать на море, послушать плеск волн волны, попробовать вкус морской воды, построить замок из песка, и попробовать поймать рыбку своими руками.
Наталья Мосейчук с Юрой Синицей (фото: пресс-служба 1+1)
Мосейчук пообещала мальчику исполнить его мечту, но для этого нужно было окончательно выздороветь. Четыре года спустя, когда пересаженная почка прижилась, и врач наконец-то разрешил поехать на отдых, в этом августе вся семья впервые поехала на море - в Турцию на 10 дней! Благодаря "волшебникам" из "Здійсни мрію", родители и сами братья были обеспечены трансфером из Черновцов и назад, ПЦР-тестами, питанием, сопровождением в аэропорт.
Семья жила в 5-здочном комфортабельном отеле с большим бассейном. Рядом находился один из самых красивых пляжей в мире - Клеопатры, а также крепость Алании, тихая гавань и другие достопримечательности.
Семья Синиц на море в Турции (фото: пресс-служба 1+1)
Мальчики с родителями вдоволь попутешествовали, браться "отрывались" на детских дискотеках и аттракционах в аквапарке.
Братья Юра и Саша вволю отдохнули на море (фото: пресс-служба 1+1)
Назад в Украину Юра привез для Мосейчук подарок - турецкую засушенный розу. После прилета в Киев вся семья отправилась в офис "1+1", чтобы посмотреть, как устроено телевидение изнутри.
После возвращения с турецкого побережья 11-летний Юра Синица встретился с Натальей Мосейчук и побывал в эфире (фото: пресс-служба 1+1)
"Юра очень вырос, возмужал, поправился. Это уже не тот карапуз, которым был 4 года назад. Мы постоянно на телефонной связи и, конечно, очень часто списываемся с мамой Юры - Анжелой. Мы очень сблизились. Часто советуемся: как лечить, как идти в школу, или дистанционно, или нет, как одеться в поезд. Ранее виделись чаще - Юрчик бывает на обследованиях в Киеве раз в один-два месяца. И сейчас из-за ковида наши встречи усложнились. Мужественный Юрчик выдержал все испытания судьбы и наконец увидел море! Когда ребенок спасен - это чудо!" - отметила ведущая.
Видео: 11-летний Юра Синица, который страдал от редкого генетического заболевания, смог впервые побывать на море
Ранее сообщалось, что телеведущая Наталья Мосейчук не смогла сдержать слез во время прямого эфира, посвященного теме донорства в Украине.
Также перед этим украинские ведущие рассказали про казусы, которые случались с ними во время эфиров.