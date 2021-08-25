Выпавший зуб, утерянные туфли и химические взрывы: самые громкие казусы с украинскими ведущими в прямом эфире

Украинские телеведущие рассказали о самых смешных и громких казусах, которые случались с ними в прямом эфире. Зуб, выпавший у Марички Падалко во время выпуска новостей, потерянная туфелька Лидии Таран, громкий взрыв в студии после химических экспериментов...

Из-за взрыва в студии остановились лифты и приехало три бригады пожарных

Александр Попов ведущий "Сніданок Вихідний" рассказал, как биохимик Глеб Репич перестарался с фокусом.

"Раньше к нам как приглашенный гость приходил в студию биохимик Глеб Репич и регулярно организовывал различные фокусы и трюки в эфире. Однажды он решил показать, как горит один из реагентов, и насыпал его, скажем так, достаточно много. На что наша Элла - выпускающий редактор, сказала, что, мол, Глеб, ты немного перестарался. Но он ответил: "Опытные химики реагенты назад не отсыпают". Затем добавил одну капельку вещества - и это так бабахнуло, что к нам на канал выехало три пожарные машины, лифты в здании остановились и сработала полная пожарная сигнализация", - рассказал ведущий.

Правда, произошло это во время пятничной репетиции, но последствия инцидента были.

"Наши продюсеры потом долго ходили по всем кабинетам и сдавали правила техники безопасности, а мы об этом даже не знали. Спокойно себе репетировали дальше", - добавил Попов.

Скрин: Александр Попов во время одного из таких экспериментов

"Срочно покиньте здание! Эвакуация"

Тимур Мирошниченко ведущий программы "Твій день" вспомнил случай во время готовки на студийной кухне.

"Самый большой, я считаю, и самый лучший казус, который случался, был с "Сніданком". Когда прямо в прямом эфире что-то готовили, а вентиляцию, кажется, не включили, и сработала пожарная безопасность. Тогда зрители со своих телеэкранов отчетливо услышали: "Срочно оставьте здание! Эвакуация", - рассказал ведущий.

Мирошниченко также рассказал, что администраторы часто попадают в эфир во время съемок подобных программ.

"У нас большая студия. И если мы работаем за информационным столом, то на кухне уже может подготавливаться кулинарная часть. Там могут выноситься и расставляться продукты для того, чтобы было все готово, когда наступит время готовить. Потом мы просто встаем и переходим. И в этот же момент в другой части студии может готовиться следующая часть программы. У нас там постоянно что-то падает, что-то летает. Часто кто-то заходит в студию. Наши администраторы - уже наши постоянные герои. Операторы могут снимать их, как они расставляют продукты", - добавил телеведущий.

Фото: Тимур Мирошниченко

Заспанное лицо продюсера попало в кадр

Еще один ведущий программы "Твій день" Владимир Рабчун поделился, как его коллега почти сорвал выпуск новостей в прямом эфире. Это был один из продюсеров, который начал "клеить" суфлер прямо в эфире.

"Лет 14-15 назад я работал в утренних новостях на 9-м израильском телеканале. Мы подготовили все тексты. Монтажеры уже смонтировали видео. Мы были почти готовы запускаться в эфир. Но одна проблема: наш продюсер, отвечавший за телесуфлер, почему-то не пришел, не отвечал на звонки. И появился он примерно за полторы минуты до прямого включения. А чтобы вы представляли себе, телесуфлер состоял из камеры и листочков бумаги, которые склеивались между собой, для того, чтобы тексты появлялись перед моими глазами", - говорит Рабчун.

Продюсер все это клеил на фоне телеведущего, даже не думая, что он в кадре.

"Он начинает там быстренько это все клеить. На самом деле он плохо себя чувствовал, поэтому и проспал. Он был уверен, что его никто не видит. А дело в том, что сет был выстроен таким образом, чтобы зрители могли наблюдать все происходящее в редакции. И на моем фоне стоит такое заспанное лицо. Поэтому на самом деле я не уверен, что зрители в тот момент слушали новости", - смеется телеведущий.

Фото: Владимир Рабчун

Лидия Таран потеряла туфельку, а Соломия Витвицкая вообще разулась

В одном из эфиров Лидия Таран завершила анонсирование сюжетов выпуска и направилась к столу, за которым сидят ведущие. И вот когда она спускалась с подиума, у нее слетела туфелька. Но ведущая не растерялась. Она сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила эфир.

"Я более 20 лет в эфире. И могу сказать, что за эти годы работы в прямых эфирах было так много курьезов, что все даже не вспомнить. Один из самых ярких, который облетел всю сеть - когда в самом начале прямого эфира "ТСН" я потеряла свою туфельку. После того случая за мной закрепился образ "эфирной Золушки", - поделилась телеведущая.

Скрин: Лидия Таран потеряла туфельку

Не обошли курьезные ситуации еще одну ведущую ТСН Соломию Витвицкую.

В одном из прямых эфиров новостей телеведущая сняла туфли. Она была уверена, что это никто не заметит, и босиком появилась перед сотнями зрителей.

"Забыла и не обула. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", - отреагировала тогда Соломия в соцсетях.

Скрин: Соломия Витвицкая сняла обувь в эфире

О потерянном зубе Марички Падалко написали даже в Мексике

В прямом эфире во время рассказа новостей у Падалко выпал передний зуб. Ведущая не растерялась и продолжила вести эфир, спрятав зуб в ладонь. Внимательная зрительница блогер это заметила и выложила в Инстаграм видео со словами восхищения профессионализмом и выдержкой Марички. Вмиг видео набрало тысячи лайков и комментов и разлетелось всеми новостями в Украине и за рубежом.

Об этом случае написали в США, Австралии, Канаде, Турции, Британии, Франции и даже в Мексике. Украинские звезды также отреагировали на инцидент. Юрий Горбунов, Злата Огневич, Соломия Витвицкая, Валентина Хамайко и многие другие поддержали знаменитость.

Скрин: мировые СМИ тогда написали о казусе с зубом Марички Падалко

Падалко на следующее утро вышла в прямой эфир новостей с сияющей улыбкой, которую уже ждали увидеть миллионы зрителей, и поблагодарила за поддержку. Позже ведущая прокомментировала этот курьезный случай:

"Буквально на следующий день, когда добавилось 10 тысяч подписчиков на мой Инстаграм, я поняла, что этого надо не стесняться, а гордиться. Как медалью. Теперь если я договариваюсь с кем-то об интервью из-за рубежа, то чтобы долго не убеждать, что я реальный человек, я могу прислать их же новость о моем зубе, и это работает безотказно", - рассказала телеведущая.



