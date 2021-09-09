Допомогла хлопчику: Наталія Мосейчук вразила людяним вчинком

Телеведуча Наталія Мосейчук допомогла здійснити мрію 11-річному хлопчикові з рідкісним генетичним захворюванням. У дитини був діагностований цистеноз, і 4 роки тому Юрчику Синиці з Буковини, для якого вдалося зібрати 60 тисяч євро на пересадку нирки, провели операцію, і новий орган прижився. А тепер у підопічного благодійного проекту "Здійсни мрію" збулося й інше заповітне бажання - побачити море.
Як ведуча ТСН організувала справжнє свято для дитини, читайте в матеріалі нижче.
Вперше Мосейчук познайомилася з Юрою під час благодійного фотопроекту "Мрій" і завдяки волонтерці Марті Левченко. Як виявилося, в сім'ї Синиць в обох синів - старшого Юри та молодшого Сашка - те ж захворювання нирок. Зауважимо, що в Україні всього четверо діток з цим діагнозом.
Тоді ж Юра і розповів Наталії про те, що мріє побувати на морі, послухати плескіт хвиль хвилі, спробувати смак морської води, побудувати замок з піску, і спробувати зловити рибку своїми руками.
Наталія Мосейчук з Юрою Синицею (фото: прес-служба 1+1)
Мосейчук пообіцяла хлопчикові виконати його мрію, але для цього потрібно було остаточно одужати. Чотири роки потому, коли пересаджена нирка прижилася, і лікар нарешті дозволив поїхати на відпочинок, в цьому серпні вся родина вперше поїхала на море - до Туреччини на 10 днів! Завдяки "чарівникам" з "Здійсни мрію", батьки і самі брати були забезпечені трансфером з Чернівців і назад, ПЛР-тестами, харчуванням, супроводом в аеропорт.
Сім'я жила в 5-поверховому комфортабельному готелі з великим басейном. Поруч знаходився один з найкрасивіших пляжів у світі - Клеопатри, а також фортеця Аланії, тиха гавань та інші визначні пам'ятки.
Сім'я Синиць на морі в Туреччині (фото: прес-служба 1+1)
Хлопчики з батьками вдосталь помандрували, братися "відривалися" на дитячих дискотеках і атракціонах в аквапарку.
Брати Юра і Саша досхочу відпочили на морі (фото: прес-служба 1+1)
Назад в Україну Юра привіз для Мосейчук подарунок - турецьку засушену троянду. Після прильоту до Києва вся родина вирушила в офіс "1+1", щоб подивитися, як влаштовано телебачення зсередини.
Після повернення з турецького узбережжя 11-річний Юра Синиця зустрівся з Наталією Мосейчук і побував в ефірі (фото: прес-служба 1+1)
"Юрасик дуже виріс, змужнів, набрав ваги. Це вже не той карапуз, яким був 4 року тому. Ми постійно на телефонному зв’язку і, звичайно, дуже часто списуємось з мамою Юрчика - Анжелою. Ми дуже зблизилися. Часто радимось: як лікувати, як іти до школи, чи дистанційно, чи ні, як вдягнутися в потяг. Раніше бачились частіше - Юрчик буває на обстеженнях в Києві раз на один-два місяці. Та зараз через ковід наші зустрічі ускладнились. Мужній Юрчик витримав всі випробування долі й нарешті побачив море! Коли дитина врятована - це диво!" - зазначила ведуча.
Відео: 11-річний Юра Синиця, який страждав на рідкісне генетичним захворюванням, зміг вперше побувати на морі
Раніше повідомлялося, що телеведуча Наталія Мосейчук не змогла стримати сліз під час прямого ефіру, присвяченого темі донорства в Україні.
Також перед цим українські ведучі розповіли про казуси, які траплялися з ними під час ефірів.