Помогите найти: под Киевом пропала девочка-подросток (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Под Киевом пропала 13-летняя девочка Мария Ноур, опубликованы приметы

Украинцев просят помочь найти 13-летнюю девочку, которая пропала в Киевской области. Мария Ноур исчезла вечером 24 июня, около 18:30 она покинула территорию Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Цыбли. Об этом говорится в сообщении "Службы розыска детей" на странице в Facebook.

Воспитанницу Центра разыскивают сотрудники Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

Сообщается, что в последний раз подростка видели на улице Шевченко, 52-а. После ухода из учреждения ее местонахождение неизвестно.

Правоохранители предоставили фото и приметы Марии и просят всех помочь найти девочку.

Мария Ноур пропала под Киевом 24 июня (фото из сети)

Марии на вид 16-17 лет, ее рост составляет 160-165 см, у нее худощавое телосложение, лицо овальное, глаза серые, волосы светло-русые, ниже плеч, волнистые.

Девочка была одета в футболку серого цвета, брюки (лосины) синего цвета, кеды бирюзового цвета.

"При наличии любой информации о возможном места нахождения малолетнего, сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (04567) 5-13-41", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, недавно под Кропивницким в Александрийском районе полицейский спас годовалого малыша от верной гибели - ребенок запутался в веревке, которой была привязаная игрушка к кроватке, и едва не задохнулся.

Также мы писали о том, что в Киеве вечером 22 июня пропал 9-летний мальчик Захар Черевко, но уже на следующий день его тело было обнаружено в озере Вырлица - ребенка жестоко убили. Преступником оказался брат отчима мальчика, а мотивом зверского убийства стала личная обида.