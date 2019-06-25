Допоможіть знайти: під Києвом зникла дівчинка-підліток (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Під Києвом зникла 13-річна дівчинка Марія Ноур, опубліковані прикмети

Українців просять допомогти знайти 13-річну дівчинку, яка зникла у Київській області. Марія Ноур зникла увечері 24 червня, близько 18:30 вона покинула територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в селі Циблі. Про це йдеться в повідомленні "Служби розшуку дітей" на сторінці в Facebook.

Вихованку Центру розшукують співробітники Переяслав-Хмельницького відділення поліції.

Повідомляється, що в останній раз підлітка бачили на вулиці Шевченка, 52-а. Після виходу з установи її місцезнаходження невідоме.

Правоохоронці надали фото і прикмети Марії та просять всіх допомогти знайти дівчинку.

Марія Ноур зникла під Києвом 24 червня (фото з мережі)

Марії на вигляд 16-17 років, її зріст становить 160-165 см, у неї худорлява статура, обличчя овальне, очі сірі, волосся світло-русяве, нижче плечей, хвилясте.

Дівчинка була одягнена у футболку сірого кольору, брюки (лосини) синього кольору, кеди бірюзового кольору.

"При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування малолітньої, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102" або (04567) 5-13-41", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Кропивницьким в Олександрійському районі поліцейський врятував однорічного малюка від вірної загибелі - дитина заплуталася в мотузці, якою була привязаная іграшка до ліжечка, і ледь не задихнулася.

Також ми писали про те, що в Києві увечері 22 червня зник 9-річний хлопчик Захар Черевко, але вже на наступний день його тіло було виявлено в озері Вирлиця - дитину жорстоко вбили. Злочинцем виявився брат вітчима хлопчика, а мотивом звірячого вбивства стала особиста образа.