Помогите найти: под Киевом пропал 10-летний мальчик (фото)

Украинцев просят помочь найти 10-летнего мальчика, который пропал в Фастове под Киевом. Ребенка в последний раз видели около полудня. Об этом сообщили в полиции, также опубликовав фото школьника.

Отмечается, что Виталий Гадяч около 12:00 покинул территорию Фастовской средней школы № 10 по ул. Якубовского, 14, и до сих пор домой не вернулся.

Также правоохранители указали приметы мальчика.

На вид Виталию 9-10 лет, его рост составляет 133 см, имеет худощавое телосложение. Лицо мальчика овальной формы, цвет волос - русый, глаза синие.

Фото: Виталий Гадяч (facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Был одет в куртку черного цвета с красными полосками на манжетах рукавов, на нем были синие джинсы, обут в серые кроссовки на липучках.

У школьника с собой был серый рюкзак с красной накладным карманом.

"При наличии любой информации о возможном места нахождения парня сообщите по телефону спецлинии полиции "102" или 093-3034986 (дежурная часть Фастовского отделения полиции)", - говорится в сообщении.

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