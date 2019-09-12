Помогите моему папе: дочка моряка потеряла сознание во время обращения к Зеленскому

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратилась дочка заключенного в Нигерии украинского моряка Александра Кашерного. Она со слезами на глазах попросила президента освободить ее папу и потеряла сознание в прямом эфире. Это произошло на передаче "Гость в студии", передает ТРК "Южная волна" на своей Facebook-странице.

"Я не видела его три года", - сказала девочка.

Украинец уже три года находится в жутких условиях в Нигерии, где царит малярия и антисанитария.

Елена Зайцева пришла в студию со своей дочерью Дианой. Папа девочки в 2017 году подписал контракт с судоходной компанией, они вылетели в порт Катану (республикка Бенин) и через четыре дня судно арестовали в нигерийских водах, то есть захватили экипаж. Экипаж находится в самой большой тюрьме Нигерии. Там содержится 8 тысяч людей, хотя тюрьма расчитана на 800.

Денег на питание у моряков совершенно нет, им высылают семьи с берега. Украинские граждане невиновны, но с нигерийской стороной договорится невозможно.

Видео: Дочка моряка обратилась к Зеленскому (Facebook/ТРК Южная волна)

Как мы ранее писали, появились трогательные фото Зеленского с освобожденными моряками.

Напомним, что украинские военнопленные моряки и политзаключенные Кремля вернулись в Украину в субботу, 7 сентября.