Допоможіть моєму татові: донька моряка втратила свідомість під час звернення до Зеленського

До президента України Володимиру Зеленського звернулася донька ув'язненого в Нігерії українського моряка Олександра Кашерного. Вона зі сльозами на очах попросила президента звільнити її тата і втратила свідомість у прямому ефірі. Це сталося на передачі "Гість у студії", передає ТРК "Південна хвиля" на своїй Facebook-сторінці.

"Я не бачила його три роки", - сказала дівчинка.

Українець вже три роки перебуває в жахливих умовах в Нігерії, де панує малярія і антисанітарія.

Олена Зайцева прийшла в студію зі своєю дочкою Діаною. Тато дівчинки в 2017 році підписав контракт з судноплавною компанією, вони вилетіли в порт Катану (республикка Бенін) і через чотири дні судно заарештували у нігерійських водах, тобто захопили екіпаж. Екіпаж перебуває в найбільшій в'язниці Нігерії. Там міститься 8 тисяч людей, хоча в'язниця розрахована на 800.

Грошей на харчування у моряків немає, їм висилають сім'ї з берега. Українські громадяни невинні, але з нігерійською стороною домовиться неможливо.

Відео: Донька моряка звернулася до Зеленському (Facebook/ТРК Південна хвиля)

Як ми раніше писали, з'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками.

Нагадаємо, що українські військовополонені моряки і політв'язні Кремля повернулися в Україну в суботу, 7 вересня.