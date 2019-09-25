"Допомагала" отримати інвалідність: розкрита нова схема шахрайства

Лікар організувала схему вимагання коштів з хворих людей
Співробітники СБУ затримали на Волині завідуючу поліклінікою, яка вимагала з людей гроші за те, що "поможе" їм отримати законну групу інвалідності. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці в Facebook.
Затримана була головою лікарської консультативної комісії та вимагала від хворих 5-7 тисяч гривень за затвердження медичних документів та подальше їх направлення на медико-соціальну експертизу.
Правоохоронці зазначили, що тільки у цьому році вона отримала гроші від близько 250 українців. Шахрайка була затримана у своєму кабінеті під час отримання хабара.
Жінці повідомили про підозру, і в даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Шахрайство на Волині: медик вимагала гроші за інвалідність (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)
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