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"Допомагала" отримати інвалідність: розкрита нова схема шахрайства

STYLERЖиття    25.09.2019 - 22:47
"Допомагала" отримати інвалідність: розкрита нова схема шахрайства
Шахрайство на Волині: медик вимагала гроші за інвалідність (фото: колаж РБК-Україна)

Лікар організувала схему вимагання коштів з хворих людей

Співробітники СБУ затримали на Волині завідуючу поліклінікою, яка вимагала з людей гроші за те, що "поможе" їм отримати законну групу інвалідності. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці в Facebook.

Затримана була головою лікарської консультативної комісії та вимагала від хворих 5-7 тисяч гривень за затвердження медичних документів та подальше їх направлення на медико-соціальну експертизу.

Правоохоронці зазначили, що тільки у цьому році вона отримала гроші від близько 250 українців. Шахрайка була затримана у своєму кабінеті під час отримання хабара.

Жінці повідомили про підозру, і в даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

&quot;Допомагала&quot; отримати інвалідність: розкрита нова схема шахрайства

Шахрайство на Волині: медик вимагала гроші за інвалідність (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Користувачі мережі також прокоментували дану новину.

  • Дякую що працюєте. Але не дрібнувато для спецслужби, яка витягувала Цемаха? Рівень райвідділу поліції;
  • От би Баканов або Зеленський цю сторінку почитав, куди йдуть гроші. Це рівень в кращому випадку дільничного або ОБЭП районного;
  • Так і бачу, ФБР зловило браконьєра в лісах Іллінойсу, коли ті полювали на качок;
  • Це рівень СБУ?!
  • Спасибі!

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Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Україні з'явилися нові злочинці, які спеціалізуються на банківських картах.

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