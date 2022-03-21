Як допомогти тваринам в закритих квартирах: всі доступні варіанти

Деякі розраховували повернутися через день-два і тому залишили домашніх тварин у замкненому житлі. Часом тварин залишали в паніці та поспіху.

Через військову агресію Росії проти України жителі багатьох міст змушені були покинути свої будинки та перебратися в більш безпечні місця.

Як допомогти таким тваринам, як їх нагодувати або витягнути з полону – розповіли в UAnimals.

"На жаль, часто у квартирах залишають своїх тварин, прирікаючи їх на повільну і хворобливу смерть. Але у нас є шанс врятувати тварин, які стали "в'язнями" в чотирьох стінах", - сказано в повідомленні.

Щоб залишити тварині їжу і корм, потрібно пробити вічко у дверях. Це можна зробити викруткою, шило, цвяхом, перфоратором і т. д.

Якщо є можливість зв'язатися з власником квартири, то варто це зробити. Це потрібно для отримання дозволу, щоб просвердлити дірку в стіні, щоб тварина могла дістатися до їжі або вийти. Їжу потрібно подрібнити, щоб вона могла пройти через вічко.

Обов'язково потрібно напоїти тварину. Воду можна заливати через трубочку, шланг від бойлера, систему від крапельниці або через шприц. Тварина точно злиже воду з підлоги.

У деяких випадках волонтери змушені вирізати у вхідних дверях або стіні невеликий отвір - щоб витягнути тварину. Потім цей отвір закривають, щоб уникнути мародерства.

Також можна звернутися в організацію ЗооПатруль за номером: +380635735663. Волонтери спеціалізуються на порятунку закритих тварин і навчені, що потрібно робити в таких ситуаціях.

Ще один канал для допомоги тваринам по всій Україні - з цієї посиланням. Тут можна отримати онлайн-консультацію ветеринара, знайти відкритий зоомагазин, допомогу.

Організація Kyiv Animal Rescue приймає виклики в тих випадках, коли для порятунку тварин потрібне спеціальне обладнання.

Волонтер Dogs Adopt Kyiv допомагають і шукають будинок для тварин, яких кинули. Аналогічна організація є у Львові -"Домівка врятованих тварин".

Прохання до тих, хто залишився в містах і бачить тварин на вулиці без нагляду – Не кидайте їх у біді.

Невідомо, чому вони опинилися на вулиці (господарі могли виїхати, тварини могли втекти в страху і багато інших). Постарайтеся таку тварину передати зооволонтерам або прихистити по можливості у себе.

Якщо тварина прибилася до вашого будинку - погодуйте, дайте води.