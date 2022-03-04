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Как помочь украинской армии с покупкой вооружения: реквизиты

Автор: Людмила Жукова

Украинская армия продолжает мужественно защищать страну от агрессоров-оккупантов. Помочь с закупкой вооружения может каждый желающий.

Об этом говорится на Facebook-странице концерна "Укроборонпром" - "Укрспецэкспорт".

Так, обнародованы реквизиты для сбора средств на закупку вооружения.

Дело в том, что право покупать оружия есть только в ГК "Укрспецэкспорт" – профильного предприятия "Укроборонпрома".

Реквизиты, куда можно перевести средства:

Для взносов физическими лицами:

Получатель: ДК Укрспецэкспорт

ЕГРПОУ: 21655998

IBAN: UA023223130000002600101286329

Назначение: вклад

Для взносов юридическими лицами:

BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"

BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE

BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119

IBAN: UA023223130000002600101286329

BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

SWIFT: EXBSUAUXXXX

Напомним, что "Укроборонпром" начал ремонт трофейной военной техники РФ.

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