Як допомогти українській армії з купівлею озброєння: реквізити

Українська армія продовжує мужньо захищати країну від агресорів-окупантів. Допомогти із закупівлею озброєння може кожен бажаючий.
Про це йдеться на Facebook-сторінці концерну "Укроборонпром" - "Укрспецекспорт".
Так, оприлюднено реквізити для збору коштів на закупівлю озброєння.
Річ у тому, що право купувати зброю є тільки в ДК "Укрспецекспорт" – профільного підприємства "Укроборонпрому".
Реквізити, куди можна переказати кошти:
Для внесків фізичними особами:
Отримувач: ДК Укрспецекспорт
ЄДРПОУ: 21655998
IBAN: UA023223130000002600101286329
Призначення: внесок
Для внесків юридичними особами:
BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"
BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE
BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119
IBAN: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Нагадаємо, що "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ.
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