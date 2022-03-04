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Як допомогти українській армії з купівлею озброєння: реквізити

Автор: Людмила Жукова

Українська армія продовжує мужньо захищати країну від агресорів-окупантів. Допомогти із закупівлею озброєння може кожен бажаючий.

Про це йдеться на Facebook-сторінці концерну "Укроборонпром" - "Укрспецекспорт".

Так, оприлюднено реквізити для збору коштів на закупівлю озброєння.

Річ у тому, що право купувати зброю є тільки в ДК "Укрспецекспорт" – профільного підприємства "Укроборонпрому".

Реквізити, куди можна переказати кошти:

Для внесків фізичними особами:

Отримувач: ДК Укрспецекспорт

ЄДРПОУ: 21655998

IBAN: UA023223130000002600101286329

Призначення: внесок

Для внесків юридичними особами:

BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"

BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE

BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119

IBAN: UA023223130000002600101286329

BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

SWIFT: EXBSUAUXXXX

Нагадаємо, що "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ.

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