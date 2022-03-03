Послужит армии Украины: "Укроборонпром" начал ремонт трофейной военной техники РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Миротворец .

Так, например, в "Укроборонпроме" показали, в каком состоянии поступил на ремонт бронеавтомобиль "Тигр" российской армии, уцелевший при разгроме очередной колонны вражеской техники.

"Это СБРМ "Тигр". Почти новая, маленький пробег, двигатель, коробка и ходовая целы. Имеются следы обгорания и небольшие остатки органики".

Инженеры "Укроборонпрома" уже приступили к изучению и ремонту бронеавтомобиля.

После ремонта трофейная техника поступит в ВСУ и ТРо для выполнения боевых задач по отражению военной агрессии РФ против Украины.