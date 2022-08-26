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Как помочь себе при ПМС: гинеколог назвала основные методы

Фото: Как женщинам справиться с ПМС (liki.wiki.com)
Автор: Людмила Жукова

Предменструальный синдром - это комплекс симптомов, которые женщины могут испытывать за несколько недель до менструации.

Как облегчить состояние женщинам рассказала гинеколог Оксана Негрич в Instagram.

Большинство женщин периодически ощущают проявления ПМС разной степени. Эти симптомы не всегда одинаковые и они могут изменяться.

Какие симптомы ПМС

  • смены настроения
  • раздражительность, тревожность
  • ощущение усталости/проблемы со сном
  • вздутие/боль в животе
  • боль в молочных железах
  • головная боль
  • сыпь на коже
  • изменение аппетита и уровня полового влечения.

Как помочь себе в этот период

  • регулярно занимайтесь спортом
  • соблюдайте здоровое и сбалансированное питание
  • не забывайте о сне - 7-8 часов
  • попробуйте уменьшить стресс, занимаясь йогой или медитацией
  • для облегчения болевых ощущений можно принимать ибупрофен/парацетамол
  • избегайте чрезмерного потребления кофеина и алкоголя, особенно во вторую половину цикла
  • откажитесь от курения.

Если это не помогает, врач может назначить женщине следующее:

  • комбинированные гормональные контрацептивы
  • антидепрессанты (а именно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)
  • когнитивно-поведенческая терапия
  • в тяжелых случаях - агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов, хирургическое вмешательство.

Вам будет интересно прочитать, когда делать тест на беременность, чтобы получить самый точный результат.

Кстати, врачи назвали причины проблем с менструацией во время стресса.

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гинеколог