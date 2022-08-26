Як допомогти собі при ПМС: гінеколог назвала основні методи

Передменструальний синдром - це комплекс симптомів, які жінки можуть відчувати за кілька тижнів до менструації.

Як полегшити стан жінкам розповіла гінеколог Оксана Негрич в Instagram.

Більшість жінок періодично відчувають прояви ПМС різного ступеня. Ці симптоми не завжди однакові та вони можуть змінюватися.

Які симптоми ПМС

зміни настрою

дратівливість, тривожність

відчуття втоми / проблеми зі сном

здуття/біль в животі

біль в молочних залозах

головний біль

висип на шкірі

зміна апетиту і рівня статевого потягу

Як допомогти собі в цей період

регулярно займайтеся спортом

дотримуйтесь здорове і збалансоване харчування

не забувайте про сон-7-8 годин

спробуйте зменшити стрес, займаючись йогою або медитацією

для полегшення больових відчуттів можна приймати ібупрофен / парацетамол

уникайте надмірного споживання кофеїну і алкоголю, особливо в другу половину циклу

відмовтеся від куріння

Якщо це не допомагає, лікар може призначити жінці наступне: