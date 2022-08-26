Як допомогти собі при ПМС: гінеколог назвала основні методи
Фото: як жінкам впоратися з ПМС (liki.wiki.com)
Передменструальний синдром - це комплекс симптомів, які жінки можуть відчувати за кілька тижнів до менструації.
Як полегшити стан жінкам розповіла гінеколог Оксана Негрич в Instagram.
Більшість жінок періодично відчувають прояви ПМС різного ступеня. Ці симптоми не завжди однакові та вони можуть змінюватися.
Які симптоми ПМС
- зміни настрою
- дратівливість, тривожність
- відчуття втоми / проблеми зі сном
- здуття/біль в животі
- біль в молочних залозах
- головний біль
- висип на шкірі
- зміна апетиту і рівня статевого потягу
Як допомогти собі в цей період
- регулярно займайтеся спортом
- дотримуйтесь здорове і збалансоване харчування
- не забувайте про сон-7-8 годин
- спробуйте зменшити стрес, займаючись йогою або медитацією
- для полегшення больових відчуттів можна приймати ібупрофен / парацетамол
- уникайте надмірного споживання кофеїну і алкоголю, особливо в другу половину циклу
- відмовтеся від куріння
Якщо це не допомагає, лікар може призначити жінці наступне:
- комбіновані гормональні контрацептиви
- антидепресанти (а саме селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну)
- когнітивно-поведінкова терапія
- у важких випадках - агоністи гонадотропін-рилізинг гормонів, хірургічне втручання