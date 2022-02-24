Как помочь ребенку в тревожной ситуации: рекомендации от Минздрава

В частности, для того, чтобы минимизировать негативное влияние на психику детей, стоит придерживаться таких рекомендаций:

Говорите с ребенком о том, что он чувствует/переживает, обсуждайте эмоции. Важно объяснить, что страх перед неизвестным -э то нормально;

Будьте рядом. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку;

Также стоит обсудить вместе возможный план действий;

Сделайте что-нибудь вместе с ребенком;

Контролируйте себя. Основная помощь ребенку - это ваш самоконтроль.

К тому же важно собрать ребенку "тревожный чемоданчик". Туда положите информацию со своими контактными данными.

Также положите записанную медицинскую информацию: о группе крови, возможных аллергических реакциях и медицинских состояниях ребенка. Подпишите одежду, в которой будет малыш.

Родители как никто другой могут помочь ребенку справиться с тревожной ситуацией. Помогая ребенку распознавать чувства тревоги и справляться с ним, вы тем самым учите его противостоять стрессовым ситуациям в будущем.

Как помочь ребенку справиться с тревогой (t.me/mozofficial)