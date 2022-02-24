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Як допомогти дитині у тривожній ситуації: рекомендації від МОЗ

Автор: Тетяна Самарук

Медики дали українцям поради, як допомогти дитині у тривожній ситуації.

Інформацію опублікувало МОЗ України.

Зокрема, для того, щоб мінімізувати негативний вплив на психіку дітей, варто дотримуватися таких рекомендацій:

  • Говоріть із дитиною про те, що вона відчуває/переживає, обговорюйте емоції. Важливо пояснити, що страх перед невідомим – це нормально;
  • Будьте поруч. Дитина має відчувати вашу підтримку;
  • Також варто обговорити разом можливий план дій;
  • Зробіть щось разом із дитиною;
  • Контролюйте себе. Основна допомога дитині – це ваш самоконтроль.

До того ж важливо зібрати дитині "тривожну валізку". Туди покладіть інформацію зі своїми контактними даними.

Також покладіть занотовану медичну інформацію: про групу крові, можливі алергічні реакції та медичні стани дитини. Підпишіть одяг, в якому буде малюк.

Батьки як ніхто інший можуть допомогти дитині впоратися із тривожною ситуацією. Допомагаючи дитині розпізнавати почуття тривоги та справлятися з ним, ви тим самим учите її протистояти стресовим ситуаціям у майбутньому.

Як допомогти дитині впоратися із тривогою (t.me/mozofficial)

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Мінстерство охорони здоров'я України