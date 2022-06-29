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Как помочь ребенку пережить разлуку с папой из-за войны

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 11:05
Как помочь ребенку пережить разлуку с папой из-за войны Фото: Как ребенку облегчить разлуку с отцом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

После начала войны очень многим украинкам с детьми пришлось покинуть родные дома и уехать подальше для безопасности.

Как сделать так, чтобы ребенок был в комфорте вдали от отца рассказала детский психолог Карина.

Как помочь ребенку пережить разлуку с папой

Усилить телесный контакт, обнимайте ребенка, берите за руку.

Чаще разговаривайте, ребенок должен чувствовать, что вы доверяете ему.

Реагируйте на эмоции ребенка, даже на негативные, не оставляйте его наедине с миром.

Постоянно объясняйте, что происходит в стране, и почему вы так далеко.

Очень важно, как вы будете говорить о грусти по отцу. Это должно быть не прямо и обязательно добавляя, что мы тоже скучаем по нему. Ребенку важно, чтобы ваши и его эмоции вы проговаривали.

Психолог советует любое эмоциональное напряжение превращать в действие, иначе это даст только чувство беспомощности.

Например:

  • спечь пирожки
  • что-то отправить отцу
  • записать видео
  • выучить стишок

Необходимо мечтать о том, что вы будете делать, когда будете рядом, ребенку нужно знать, что в будущем все изменится и семья снова будет вместе.

И помните, лучше говорить ребенку правду о том, что происходит - тогда и в будущем он будет вам доверять.

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