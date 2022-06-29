Как помочь ребенку пережить разлуку с папой из-за войны
После начала войны очень многим украинкам с детьми пришлось покинуть родные дома и уехать подальше для безопасности.
Как сделать так, чтобы ребенок был в комфорте вдали от отца рассказала детский психолог Карина.
Как помочь ребенку пережить разлуку с папой
Усилить телесный контакт, обнимайте ребенка, берите за руку.
Чаще разговаривайте, ребенок должен чувствовать, что вы доверяете ему.
Реагируйте на эмоции ребенка, даже на негативные, не оставляйте его наедине с миром.
Постоянно объясняйте, что происходит в стране, и почему вы так далеко.
Очень важно, как вы будете говорить о грусти по отцу. Это должно быть не прямо и обязательно добавляя, что мы тоже скучаем по нему. Ребенку важно, чтобы ваши и его эмоции вы проговаривали.
Психолог советует любое эмоциональное напряжение превращать в действие, иначе это даст только чувство беспомощности.
Например:
- спечь пирожки
- что-то отправить отцу
- записать видео
- выучить стишок
Необходимо мечтать о том, что вы будете делать, когда будете рядом, ребенку нужно знать, что в будущем все изменится и семья снова будет вместе.
И помните, лучше говорить ребенку правду о том, что происходит - тогда и в будущем он будет вам доверять.
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