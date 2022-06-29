ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом через війну

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 11:05
Як допомогти дитині пережити розлуку з татом через війну Фото: як дитині полегшити розлуку з батьком (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Після початку війни дуже багатьом українкам з дітьми довелося покинути рідні домівки і виїхати подалі для безпеки.

Як зробити так, щоб дитина була в комфорті далеко від батька розказала психолог Карина.

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом

Посилити тілесний контакт, обіймайте дитину, беріть за руку.

Частіше розмовляйте, дитина повинна відчувати, що ви довіряєте йому.

Реагуйте на емоції дитини, навіть на негативні, не залишайте його наодинці зі світом.

Постійно пояснюйте, що відбувається в країні, і чому ви так далеко.

Дуже важливо, як ви будете говорити про смуток по батькові. Це повинно бути не прямо і обов'язково додаючи, що ми теж сумуємо за ним. Дитині важливо, щоб ваші і його емоції ви промовляли.

Психолог радить будь-яке емоційне напруження перетворювати в дію, інакше це дасть тільки почуття безпорадності.

Наприклад:

  • спекти пиріжки
  • щось відправити батькові
  • записати відео
  • вивчити віршик

Необхідно мріяти про те, що ви будете робити, коли будете поруч, дитині потрібно знати, що в майбутньому все зміниться і сім'я знову буде разом.

І пам'ятайте, краще говорити дитині правду про те, що відбувається - тоді і в майбутньому він буде вам довіряти.

Як ми раніше писали, інструкція, як впоратися з нічними кошмарами через війну.

А також розповідали про те, як швидко заснути в умовах постійної тривоги.

Читайте, які методи психологів допоможуть впоратися зі страхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя