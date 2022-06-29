Як допомогти дитині пережити розлуку з татом через війну

Після початку війни дуже багатьом українкам з дітьми довелося покинути рідні домівки і виїхати подалі для безпеки.

Як зробити так, щоб дитина була в комфорті далеко від батька розказала психолог Карина.

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом

Посилити тілесний контакт, обіймайте дитину, беріть за руку.

Частіше розмовляйте, дитина повинна відчувати, що ви довіряєте йому.

Реагуйте на емоції дитини, навіть на негативні, не залишайте його наодинці зі світом.

Постійно пояснюйте, що відбувається в країні, і чому ви так далеко.

Дуже важливо, як ви будете говорити про смуток по батькові. Це повинно бути не прямо і обов'язково додаючи, що ми теж сумуємо за ним. Дитині важливо, щоб ваші і його емоції ви промовляли.

Психолог радить будь-яке емоційне напруження перетворювати в дію, інакше це дасть тільки почуття безпорадності.

Наприклад:

спекти пиріжки

щось відправити батькові

записати відео

вивчити віршик

Необхідно мріяти про те, що ви будете робити, коли будете поруч, дитині потрібно знати, що в майбутньому все зміниться і сім'я знову буде разом.

І пам'ятайте, краще говорити дитині правду про те, що відбувається - тоді і в майбутньому він буде вам довіряти.