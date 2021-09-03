Как помочь ребенку, у которого проблемы с математикой: самые эффективные советы от экспертов

Хорошее владение математикой дает большое преимущество, как в школе, так и в дальнейшей жизни. Однако, не все имеют отличные математические способности.

В частности, многие дети испытывают трудности с этой наукой, но делать из этого трагедию совсем не нужно. Лучше помочь школьникам понять то, что, на первый взгляд, им кажется слишком сложным.

Как помочь ребенку "преодолеть" математику

Важно придерживаться, на первый взгляд, простых, но одновременно и важных аспектов, а именно:

Больше уделяйте ребенку свое неделимое внимание;

Спокойно и на позитиве объясняйте материал;

Проявляйте терпение;

Успокойте ребенка, когда он борется с математическими трудностями;

Расскажите о собственных трудностях в школе и о том, как вы их преодолели;

Объясните, как можно применить на практике каждый новый математический навык;

Делайте это в игровой форме, что ребенку было интереснее;

Обязательно похвалите ребенка за то, сколько усилий он приложил, чтобы выполнить задание;

Контактируйте со своим учителем и регулярно интересуйтесь успеваемостью ребенка;

Наймите репетитора, если чувствуете, что не можете самостоятельно помочь ей.

Почему возникают трудности

Уже давно в обществе заведено, что способности к математике должны быть заложены природой. Однако специалисты говорят, что многие из тех, кто боится ее или считает, что не имеет к ней способностей, на самом деле могут легко справиться с большинством математических задач.

Страх к этому предмету обычно проявляется в школьном возрасте. Поэтому именно в начале нужно ребенку объяснить, что ничего сложного и страшного в математике нет. Ведь обычно ребенку не хватает внимания учителя или слишком поверхностное объяснение, и поэтому на помощь должны прийти родители. Они должны помочь своему ребенку в материале или же найти репетитора, который сделает это профессионально.