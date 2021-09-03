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Як допомогти дитині, яка має труднощі з математикою: найефективніші поради від експертів

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П'ятниця 03 вересня 2021 17:05
Як допомогти дитині, яка має труднощі з математикою: найефективніші поради від експертів Чому у дитини проблеми з математикою (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Добре володіння математикою дає велику перевагу, як в школі, так і в подальшому житті. Однак, не усі мають відмінні математичні здібності.

Тому онлайн-платформа Maths-Whiz, яка використовує адаптивні методи навчання, що відповідають індивідуальним потребам кожної дитини, зібрала кілька порад для батьків, щоб допомогти школярам з математикою.

Зокрема, багато дітей відчувають труднощі з цією наукою, але робити з цього трагедію зовсім не потрібно. Краще допомогти школярам зрозуміти те, що, на перший погляд, їм здається надто складним.

Як допомогти дитині "подолати" математику

Важливо дотримуватись, на перший погляд, простих, але водночас і важливих аспектів, а саме:

  • Більше приділяйте дитині свою неподільну увагу;
  • Спокійно та на позитиві пояснюйте матеріал;
  • Проявляйте терпіння;
  • Заспокойте дитину, коли вона бореться з математичними труднощами;
  • Розкажіть про власні труднощі у школі та про те, як ви їх подолали;
  • Поясніть, як можна застосувати на практиці кожну нову математичну навичку;
  • Робіть це в ігровій формі, що дитині було цікавіше;
  • Обов’язково похваліть дитину за те, скільки зусиль вона доклала, щоб виконати завдання;
  • Контактуйте зі своїм учителем і регулярно цікавтеся успішністю дитини;
  • Найміть репетитора, якщо відчуваєте, що не можете самотужки допомогти їй.

Чому виникають труднощі

Вже давно у суспільстві заведено, що здібності до математики повинні бути закладені природою. Однак фахівці кажуть, що багато з тих, хто боїться її або вважає, що не має до неї здібностей, насправді можуть легко впоратися з більшістю математичних завдань.

Страх до цього предмету зазвичай проявляється у шкільному віці. Тому саме на початку потрібно дитині пояснити, що нічого складного і страшного у математиці немає. Адже зазвичай дитині не вистачає уваги вчителя або занадто поверхневе пояснення матеріал, і тому на допомогу повинні прийти батьки. Вони повинні допомогти своїй дитині у матеріалі або ж найти репетитора, який зробить це професійно.

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