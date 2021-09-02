На шторы или ремонт в классе: что делать с регулярными поборами в школах

Началась осень и учебный год в школах. В родительских чатах снова появились сообщения о том, что нужно сдать деньги на ремонт, на шторы, на потребности класса.

Что делать с регулярными поборами в школах и почему возникают такие ситуации, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью для " Главред ".

Сбор средств родителями – плохая работа директора

Сергей Горбачев объяснил, что чаще всего необходимость собирать средства на потребности школы с родителей – это плохая работа директора. Так как это его задача: выяснить что нужно, составить запрос и подать его в управление образования.

"Сейчас часть родителей уже знает: необходимость собирать деньги на что-то силами родителей – знак плохой работы директора школы. Если школа в чем-то нуждается, директор должен посчитать, сколько денег ему на это необходимо, и подать запрос в управление или отдел образования. Конечно, не все и не сразу, но я вижу, что от момента, когда заработала реформа децентрализации и общины получили в свое распоряжение больше средств, школы стали финансироваться намного лучше", - отметил омбудсмен.

Он добавил, что ремонтными работами или другими необходимыми работами должны заниматься специалисты, тогда и конечный результат будет соответствующий.

Ремонтами должны заниматься специалисты

"Бывает, что родительские инициативы таких "ремонтов" приводят к очень неприятным последствиям. В одной из школ Киева родители (из наилучших побуждений) решили постелить новый линолеум. Но потом выяснилось, что линолеум опасный, так как выделяет токсичное вещество – формальдегид. В результате – школа почти полгода не работала, детей вынуждены были обучать во вторую смену в других помещениях", - рассказал Горбачев.

Он объяснил, что по собственному опыту работы директором знает, что много потребностей школы будет обеспечено силами местного бюджета, если регулярно писать обоснованные запросы в управление образования, объяснять, что и для чего нужно. И когда к нему обращаются родители и сообщают, что никто денег на ремонт не дает, он спрашивает: "Вы отправляли запросы? А ответы на них получали?"

Иногда в поборах виноваты сами родители

Бывают и другие ситуации. Когда средства требует не школа, а родители самостоятельно решают что нужно детям и начинают собирать деньги. А тех, кто не может сдать – травят.

"С поборами часто возникает и обратная ситуация: когда не школа требует, а сами родители начинают собирать средства, а тех, кто сдает деньги, травят. С такими ситуациями мы тоже боремся. Например, в одной из столичных школ мы столкнулись с ситуацией, когда родители договорились ежемесячно сдавать по 1500 гривен, а первый взнос для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, составлял 10 тысяч гривен. Не слишком ли это?", - рассказал омбудсмен.