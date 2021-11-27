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Что поможет ребенку достичь успехов в учебе: советы родителям

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 07:28
Что поможет ребенку достичь успехов в учебе: советы родителям Как помочь ребенку с обучением (Matthew Horwood / Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Еще до школы родители должны заниматься с детьми и уделять им много внимания. В частности, именно с родителями малыши начинают сознательно учиться и развиваться. Ведь в дальнейшем ребенку это будет полезным.

Об этом рассказали в "Новой украинской школе".

Что должны делать родители

Домашние обязанности

По словам заместителя главы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, домашние обязанности ухудшают успеваемость в школе, ведь ученики имеют меньше времени на домашние задания.

Однако, домашние обязанности помогают детям стать более независимыми, ответственными и со временем положительно влияют на результаты обучения.

Поэтому эксперт говорит, что обязанностей должно быть небольшое количество и родители должны понимать, что ребенок имеет собственную жизнь.

Посещение кружков

Отмечается, что участие в любом из кружков положительно влияет на результаты ребенка в обучении.

Интересно, что согласно исследованиям ученых, средний балл по математике и чтению был выше у тех детей, которые принимали участие хотя бы в одном из кружков. Однако, если:

  • взрослые заинтересованы в том, чтобы их ребенок посещал кружки, то они мотивируют детей к обучению;
  • родители, которые этого не делают, могут не иметь таких возможностей, либо просто не готовы к полной коммуникации с ребенком образования.

Вакуленко говорит, что кружки дают ощущение принадлежности к коллективу, желание коммуницировать с его участниками и за пределами коллектива.

Однако, если ребенок посещает спортивные секции, тогда у него формируются лидерские качества и желание быть лучшим.

Влияние старших братьев/сестер

Исследование в Саудовской Аравии показало, что ребята, у которых есть старшие брат или сестра, имеют лучшие результаты обучения.

Кроме того, американские исследования говорят, что старший ребенок всегда мотивирует младшую к лучшим результатам в учебе.

Поэтому специалисты говорят, что STEM-предметы (содержат в себе предметы в области химии, компьютерных и информационных технологий науки, техники, науки о Земле и др.) чаще всего выбирают дети, в которых старшие братья и сестры уже освоили данные дисциплины. И обычно они уже опытны в этих дисциплинах или учатся в этих направлениях.

Поэтому, чтобы ребенок лучше учился, родителям необходимо:

  • Создать комфортные условия для обучения. Важно, чтобы ребенок имел место, где его вещи никто не трогает. Ведь только там он будет чувствовать себя комфортно;
  • Разнообразная техника такая как компьютер и планшет положительно влияют на обучение. Особенно актуально это во время дистанционного обучения;
  • Важно поддерживать ребенка до обучения своим примером. Покажите, что вам нравится читать книги и узнавать все новое;
  • Уроки делайте с ребенком только тогда, когда он нуждается в вашей помощи;
  • Не ругайте за плохие оценки, ведь это формирует страх к ошибкам. Тогда ребенок будет бояться вам сказать о своих неудачах.

Ранее мы сообщали, как без стресса вернуть ребенка в школу после дистанционки.

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