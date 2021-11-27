Що допоможе дитині досягти успіхів у навчанні: поради батькам

Ще до школи батьки мають займатися з дітьми та приділяти їм багато уваги. Зокрема, саме з батьками малюки починають свідомо вчитися та розвиватися. Адже надалі дитині це буде корисним.

Про це розповіли в "Новій українській школі".

Що мають робити батьки

Домашні обов’язки

За словами заступниці голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, домашні обов’язки погіршують успішність у школі, адже учні мають менше часу на домашні завдання.

Однак, домашні обов’язки допомагають дітям стати більш незалежними, відповідальними й з часом позитивно впливають на результати навчання.

Тому експерт каже, що обов'язків має бути невелика кількість і батьки повинні розуміти, що дитина має власне життя.

Відвідування гуртків

Зазначається, що участь у будь-якому з гуртків позитивно впливає на результати дитини у навчанні.

Цікаво, що згідно з дослідженням вчених, середній бал із математики та читання був вищий у тих дітей, які брали участь хоча б в одному із гуртків. Однак, якщо:

дорослі зацікавлені в тому, щоби їхня дитина відвідувала гуртки, то вони мотивують дітей до навчання;

батьки, які цього не роблять, можуть не мати таких можливостей, або просто не готові до повної комунікації з дитиною щодо освіти.

Вакуленко каже, що гуртки дають відчуття приналежності до колективу, бажання комунікувати з його учасниками й поза межами колективу.

Однак, якщо дитина відвідує спортивні секції, тоді у неї формуються лідерські якості та бажання бути кращим.

Вплив старших братів/сестер

Дослідження в Саудівській Аравії показало, що хлопці, в яких є старші брат або сестра, мають кращі результати навчання.

Окрім того, американські дослідження кажуть, що старша дитина завжди мотивує молодшу до кращих результатів у навчанні.

Тому фахівці кажуть, що STEM-предмети (містять у собі предмети в області хімії, комп'ютерних та інформаційних технологій науки, техніки, науки про Землю та ін.) найчастіше обирають діти, в яких старші брати й сестри вже опанували ці дисципліни. І зазвичай вони вже є досвідченими у цих дисциплінах, або навчаються у цих напрямках.

Тому, аби дитина краще вчилась, батькам необхідно: