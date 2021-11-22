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Шкарлет рассказал, сколько школ в Украине возобновили очное обучение

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 15:38
Шкарлет рассказал, сколько школ в Украине возобновили очное обучение Фото: тысячи школ в Украине возобновили очное обучение (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 22 ноября в Украине за парты вернулись ученики более 11 тысяч школ. Всего очное обучение возобновили 84% школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министр аобразования Сергея Шкарлета в Telegram.

Однако еще 1,7 тысячи школ продолжают дистанционное обучение. Это связано с отсутствием 100% уровня вакцинации от коронавируса работников в "красной" зоне.

"Напоминаю, что вакцинация остается действенным способом снизить риски заболевания и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни", - отметил Шкарлет.

По его словам, на сегодняшний день минимум одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч учителей (84,5%).

Лучшая статистика по вакцинации среди педагогов в таких областях:

  • Донецкая область - 92,7%;
  • Харьковская - 92,5%;
  • Луганская - 92,4%;
  • Черкасская - 92,2%.

"Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило вернуть за парты большинство наших школьников", - подчеркнул министр.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, возобновилось очное обучение в столичных школах. Во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.

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