Шкарлет рассказал, сколько школ в Украине возобновили очное обучение

По состоянию на 22 ноября в Украине за парты вернулись ученики более 11 тысяч школ. Всего очное обучение возобновили 84% школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министр аобразования Сергея Шкарлета в Telegram .

Однако еще 1,7 тысячи школ продолжают дистанционное обучение. Это связано с отсутствием 100% уровня вакцинации от коронавируса работников в "красной" зоне.

"Напоминаю, что вакцинация остается действенным способом снизить риски заболевания и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни", - отметил Шкарлет.

По его словам, на сегодняшний день минимум одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч учителей (84,5%).

Лучшая статистика по вакцинации среди педагогов в таких областях:

Донецкая область - 92,7%;

Харьковская - 92,5%;

Луганская - 92,4%;

Черкасская - 92,2%.

"Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило вернуть за парты большинство наших школьников", - подчеркнул министр.