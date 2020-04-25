Поминальные дни в Украине перенесли из-за карантина: названы даты

Поминальные дни в Украине в 2020 году были перенесены из-за жесткого карантина, который продлили до 11 мая во всех регионах страны. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти запретили посещение кладбищ до ослабления карантинных мер. Сообщается, что в большинстве регионов почтить память умерших можно будет 6 июня - в Троицкую поминальную субботу.

Как сообщается, в Киеве, Днепре, Запорожье, Сумах, Мукачево, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Ровно, подконтрольной части Донецкой области местные власти уже закрыли кладбища.

Киевская городская государственная администрация заявила, что в поминальные дни, которые обычно проходят на следующие выходные после Пасхи, кладбища будут закрыты из-за рекомендаций Министерства здравоохранения, но почтить память умерших можно будет 6 июня - в Троицкую поминальную субботу. Исключение составляет обряд погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер и присутствии не более 10 человек, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м.

В Киевской области ограничение на посещение кладбищ будет продлено до 3 мая. Туда нельзя будет попасть на транспорте. Исключение составят грузовые автомобили и спецтехника, используемая в обрядах погребения.

Как сообщает издание "Апостроф", в Одесской области посещение кладбищ ограничили с 21 апреля из-за роста количества зараженных коронавирусом - до завершения карантинных мер. Поминальные дни после Пасхи и совершение заупокойных молитв перенесли на Троицкую родительскую поминальную субботу.

В Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской и Сумской областях кладбища поминальные дни также будут перенесены на 6 июня. Остальные же области призвали также последовать их примеру.

Напомним, что недавно банки изменили график работы из-за майских праздников.