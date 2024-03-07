Поминальні дні в березні 2024 роки: які дати за новим календарем та чи треба йти на кладовище

Коли поминальні суботи у березні 2024 року

На березень 2024 року випадають два таких поминальних дні - М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота (9 березня) і субота другої седмиці Великого посту (30 березня).

Що таке батьківська субота?

Батьківська субота є особливим днем поминання, присвяченим вшануванню померлих родичів і близьких. Цей день вважається часом тиші і спокою, і відзначається молитвами та спогадами про покійних. Віряни зазвичай відвідують храми і кладовища, беруть участь у поминальних обідах.

Батьківські дні часто припадають на суботи, але іноді можуть випадати і на інші дні. Напередодні цих днів у храмах проводять панахиди, також відомі як парастаси, що перекладається з грецької як "клопотання" або "прохання". У сам день поминання рано відбувається літургія, під час якої зчитують записки про упокій та замовляють сорокоуст.

Також храм відвідують для приношення туди "панахидок" на милостиню - пісень та продуктів, які роздають нужденним. Вдома віряни організовують поминальні обіди, ставлячи на стіл кутю як символ воскресіння.

В поминальні суботи - помоліться за померлих (фото: РБК-Україна)

Чи треба йти на кладовище?

Щодо відвідування кладовища у батьківську суботу, це залишається на вибір вірян, але часто після церковної служби вони відвідують могилки своїх померлих родичів. Прибрати могилу вважається доброчесною справою, а також можна запалити лампадку і помолитися.

Якщо вірянам не вдається відвідати церкву та кладовище, то вони можуть провести час вдома, прочитавши молитву.