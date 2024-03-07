Поминальные дни в марте 2024 года: какие даты по новому календарю и нужно ли идти на кладбище

Когда поминальные субботы в марте 2024 года

На март 2024 года выпадают два таких поминальных дня - Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота (9 марта) и суббота второй седмицы Великого поста (30 марта).

Что такое родительская суббота?

Родительская суббота является особым днем поминовения, посвященным почитанию умерших родственников и близких. Этот день считается временем тишины и покоя, и отмечается молитвами и воспоминаниями об усопших. Верующие обычно посещают храмы и кладбища, участвуют в поминальных обедах.

Родительские дни часто приходятся на субботы, но иногда могут выпадать и на другие дни. В преддверии этих дней в храмах проводят панихиды, также известные как парастасы, что переводится с греческого как "ходатайство" или "просьба". В сам день поминовения рано совершается литургия, во время которой считывают записки об упокоении и заказывают сорокоуст.

Также храм посещают для принесения туда "панихидок" на милостыню - песен и продуктов, раздающих нуждающимся. Дома верующие организуют поминальные обеды, ставя на стол кутью как символ воскресения.

В поминальные субботы - помолитесь за умерших (фото: РБК-Украина)

Нужно ли идти на кладбище?

Что касается посещения кладбища в родительскую субботу, это остается по выбору верующих, но часто после церковной службы они посещают могилки своих умерших родственников. Убрать могилу считается добродетельным делом, а также можно зажечь лампадку и помолиться.

Если верующим не удается посетить церковь и кладбище, они могут провести время дома, прочитав молитву.