Помилки жінок, через які вони приречені на самотність

Самостійність

Чоловіків відлякує, коли у стосунках жінки займають їхню позицію.

Наприклад, якщо дівчина сама пристойно заробляє і не дозволяє своєму коханому вирішити щось за двох, він перестає почуватися на своєму місці і губиться.

Бажання здаватися жертвою

Така крайність, коли жінка за будь-якої ситуації грає роль жертви і постійно натякає своєму кавалеру, що не варта його любові, теж невдале рішення.

Такі особи нерідко залишаються покинутими, тому що зовсім не розуміють, наскільки важливо цінувати себе та ніколи не принижуватися.

Завищена самооцінка

Найчастіше потенційні партнери бояться познайомитися з тими, кого точно не зможуть здивувати.

Чоловікам важливо знати, що вони зможуть виправдати очікування своєї супутниці і зробити її щасливою.

Вульгарність

Декому здається, що вбрання з глибоким декольте та міні-спідниці - це вкрай привабливо, однак у чоловіків своя думка щодо цього.

Жінка, яка виглядає і поводить себе вульгарно, для чоловіків може бути тимчасовою втіхою, але врешті-решт вона знову залишатиметься самотньою.

Порівняння потенційних партнерів з колишнім

Якщо жінка ніяк не може забути свого колишнього, то це може зіпсувати все її життя.

Потенційних партнерів відштовхуватиме, якщо їхня дама постійно сумує за минулими відносинами і натякає на недоліки нового коханого.