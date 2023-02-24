Ошибки женщин, из-за которых они обречены на одиночество

Редко кто из женщин считает одиночество своим сознательным выбором. Для большинства - это едва ли не проклятие и предмет извечных вопросов вроде: "Почему мне так не везет?" Психологи говорят, что причиной одинокой жизни может быть ряд ошибок, которые мы можем даже не замечать.
Об этом пишет Psyxology.
Мужчин отпугивает, когда в отношениях женщины занимают их позицию.
Например, если девушка сама прилично зарабатывает и не позволяет своему любимому решить что-нибудь за двоих, он перестает чувствовать себя на своем месте и теряется.
Такая крайность, когда женщина в любой ситуации играет роль жертвы и постоянно намекает своему кавалеру, что не стоит его любви, тоже неудачное решение.
Такие персоны нередко остаются брошенными, потому что совсем не понимают, насколько важно ценить себя и никогда не унижаться.
Чаще потенциальные партнеры боятся познакомиться с теми, кого точно не смогут удивить.
Мужчинам важно знать, что они смогут оправдать ожидания своей спутницы и сделать ее счастливой.
Некоторым кажется, что наряды с глубоким декольте и мини-юбки – это крайне привлекательно, однако у мужчин свое мнение на этот счет.
Женщина, которая выглядит и ведет себя пошло, для мужчин может быть временным утешением, но в конце концов она снова будет оставаться одинокой.
Если женщина никак не может забыть своего бывшего, это может испортить всю ее жизнь.
Потенциальных партнеров будет отталкивать, если их дама постоянно скучает по прошлым отношениям и намекает на недостатки нового возлюбленного.
Раньше мы писали, как понять, насколько крепки ваши отношения с помощью простого теста.
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