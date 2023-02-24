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Ошибки женщин, из-за которых они обречены на одиночество

Из-за каких ошибок женщины бывают одинокими (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Редко кто из женщин считает одиночество своим сознательным выбором. Для большинства - это едва ли не проклятие и предмет извечных вопросов вроде: "Почему мне так не везет?" Психологи говорят, что причиной одинокой жизни может быть ряд ошибок, которые мы можем даже не замечать.

Об этом пишет Psyxology.

Самостоятельность

Мужчин отпугивает, когда в отношениях женщины занимают их позицию.

Например, если девушка сама прилично зарабатывает и не позволяет своему любимому решить что-нибудь за двоих, он перестает чувствовать себя на своем месте и теряется.

Желание казаться жертвой

Такая крайность, когда женщина в любой ситуации играет роль жертвы и постоянно намекает своему кавалеру, что не стоит его любви, тоже неудачное решение.

Такие персоны нередко остаются брошенными, потому что совсем не понимают, насколько важно ценить себя и никогда не унижаться.

Завышенная самооценка

Чаще потенциальные партнеры боятся познакомиться с теми, кого точно не смогут удивить.

Мужчинам важно знать, что они смогут оправдать ожидания своей спутницы и сделать ее счастливой.

Пошлость

Некоторым кажется, что наряды с глубоким декольте и мини-юбки – это крайне привлекательно, однако у мужчин свое мнение на этот счет.

Женщина, которая выглядит и ведет себя пошло, для мужчин может быть временным утешением, но в конце концов она снова будет оставаться одинокой.

Сравнение потенциальных партнеров с бывшим

Если женщина никак не может забыть своего бывшего, это может испортить всю ее жизнь.

Потенциальных партнеров будет отталкивать, если их дама постоянно скучает по прошлым отношениям и намекает на недостатки нового возлюбленного.

Раньше мы писали, как понять, насколько крепки ваши отношения с помощью простого теста.

Кроме того, читайте, что на самом деле нужно мужчинам от женщин.

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