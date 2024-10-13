Помилки в зберіганні картоплі, які роблять її небезпечною для їжі: що не можна робити

Картопля - один із найпоширеніших і найулюбленіших продуктів, проте неправильне зберігання може зробити її небезпечною для вживання. Щоб уникнути ризиків і продовжити термін зберігання картоплі, варто знати основні помилки, яких слід уникати.
РБК-Україна (проект Styler) попереджує, як не варто зберігати картоплю.
Ранні сорти картоплі мають чудові смакові якості, але вони не підходять для тривалого зберігання. Через короткий термін дозрівання бульби швидко втрачають свіжість і стають непридатними для їжі.
Якщо плануєте зберігати картоплю до зими, вибирайте пізні сорти, які краще переносять умови зберігання. Якщо ж у вас є ранні сорти, вживайте їх у першу чергу, щоб уникнути псування.
Сортування - обов’язковий етап перед зберіганням картоплі. Великі та дрібні бульби слід використовувати в першу чергу, залишаючи на тривале зберігання середні за розміром.
Також варто окремо відбирати бульби з механічними пошкодженнями, плямами чи порізами, оскільки вони не підходять для довготривалого зберігання. Несортована картопля швидше почне псуватися і може призвести до поширення гнилі на здорові бульби.
Картопля погано переносить сусідство з багатьма іншими продуктами. Єдиний виняток - буряк, який поглинає зайву вологу і зберігає бульби сухими.
Але якщо тримати картоплю поруч з яблуками, то ризикуєте значно скоротити термін її зберігання. Яблука виділяють гази, які прискорюють дозрівання інших овочів і фруктів, тому ці продукти варто зберігати окремо.
Оптимальна температура для зберігання картоплі - від +4 до +6°C, а рівень вологості має бути в межах 85-90%. Крім того, необхідно забезпечити належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню конденсату.
Зберігання картоплі на світлі призводить до утворення соланіну, токсичної речовини, яка робить бульби небезпечними для вживання.
Не завжди є можливість зберігати картоплю в льосі. Однак важливо уникати зберігання в поліетиленових пакетах або на балконах, особливо у холодну пору року.
Найкращий варіант - використовувати дерев’яні ящики або кошики з вентиляцією і зберігати їх у темному прохолодному місці, накриваючи дихаючими матеріалами, наприклад, брезентом.
Навіть за ідеальних умов зберігання картоплю потрібно регулярно перевіряти. Щонайменше двічі на місяць оглядайте бульби на наявність хвороб або гнилі.
При виявленні пошкодженої картоплі її необхідно негайно видалити разом з сусідніми бульбами, щоб запобігти поширенню інфекцій.
Раніше ми писали, які овочі заборонено зберігати разом, бо вони псують один одного.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Slurrp, Martha Stewart, Reader's Digest.