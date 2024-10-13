Ошибки в хранении картофеля, которые делают его опасным для еды: что нельзя делать

Ошибка 1: хранение ранних сортов

Ранние сорта картофеля обладают превосходными вкусовыми качествами, но они не подходят для длительного хранения. Через короткий срок созревания клубни быстро теряют свежесть и становятся непригодными для еды.

Если вы планируете хранить картофель до зимы, выбирайте поздние сорта, которые лучше переносят условия хранения. Если же у вас есть ранние сорта, употребляйте их в первую очередь во избежание порчи.

Ошибка 2: закладка несортированного картофеля

Сортировка - обязательный этап перед хранением картофеля. Большие и мелкие клубни следует использовать в первую очередь, оставляя на длительное хранение средние по размеру.

Также следует отдельно отбирать клубни с механическими повреждениями, пятнами или порезами, поскольку они не подходят для длительного хранения. Несортированный картофель скорее начнет портиться и может привести к распространению гнили на здоровые клубни.

Ошибка 3: хранение рядом с фруктами и овощами

Картофель плохо переносит соседство со многими другими продуктами. Единственное исключение - свекла, которая поглощает лишнюю влагу и сохраняет клубни сухими.

Но если держать картофель рядом с яблоками, то рискуете значительно сократить срок его хранения. Яблоки выделяют газы, ускоряющие созревание других овощей и фруктов, поэтому эти продукты следует хранить отдельно.

Картофель не следует хранить в полиэтилене (фото: Freepik.com)

Ошибка 4: нарушение условий хранения

Оптимальная температура для хранения картофеля - от +4 до +6°C, а уровень влажности должен быть в пределах 85-90%. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

Хранение картофеля на свету приводит к образованию соланина, токсичного вещества, которое делает клубни опасными для употребления.

Ошибка 5: хранение в неподходящих условиях

Не всегда есть возможность хранить картофель в погребе. Однако важно избегать хранения в полиэтиленовых пакетах или на балконах, особенно в холодное время года.

Лучший вариант - использовать деревянные ящики или корзины с вентиляцией и хранить их в темном прохладном месте, накрывая дышащими материалами, например, брезентом.

Ошибка 6: редкая проверка состояния клубней

Даже при идеальных условиях хранения картофель нужно регулярно проверять. Не менее двух раз в месяц осматривайте клубни на наличие болезней или гнили.

При обнаружении поврежденного картофеля его необходимо немедленно удалить вместе с соседними клубнями, чтобы предотвратить распространение инфекций.