Помилки в зберіганні картоплі, які роблять її небезпечною для їжі: що не можна робити

Картопля - один із найпоширеніших і найулюбленіших продуктів, проте неправильне зберігання може зробити її небезпечною для вживання. Щоб уникнути ризиків і продовжити термін зберігання картоплі, варто знати основні помилки, яких слід уникати.

Помилка 1: зберігання ранніх сортів

Ранні сорти картоплі мають чудові смакові якості, але вони не підходять для тривалого зберігання. Через короткий термін дозрівання бульби швидко втрачають свіжість і стають непридатними для їжі.

Якщо плануєте зберігати картоплю до зими, вибирайте пізні сорти, які краще переносять умови зберігання. Якщо ж у вас є ранні сорти, вживайте їх у першу чергу, щоб уникнути псування.

Помилка 2: закладка несортованої картоплі

Сортування - обов’язковий етап перед зберіганням картоплі. Великі та дрібні бульби слід використовувати в першу чергу, залишаючи на тривале зберігання середні за розміром.

Також варто окремо відбирати бульби з механічними пошкодженнями, плямами чи порізами, оскільки вони не підходять для довготривалого зберігання. Несортована картопля швидше почне псуватися і може призвести до поширення гнилі на здорові бульби.

Помилка 3: зберігання поруч з фруктами та овочами

Картопля погано переносить сусідство з багатьма іншими продуктами. Єдиний виняток - буряк, який поглинає зайву вологу і зберігає бульби сухими.

Але якщо тримати картоплю поруч з яблуками, то ризикуєте значно скоротити термін її зберігання. Яблука виділяють гази, які прискорюють дозрівання інших овочів і фруктів, тому ці продукти варто зберігати окремо.

Картоплю не треба зберігати у поліетилені (фото: Freepik.com)

Помилка 4: порушення умов зберігання

Оптимальна температура для зберігання картоплі - від +4 до +6°C, а рівень вологості має бути в межах 85-90%. Крім того, необхідно забезпечити належну вентиляцію, щоб запобігти утворенню конденсату.

Зберігання картоплі на світлі призводить до утворення соланіну, токсичної речовини, яка робить бульби небезпечними для вживання.

Помилка 5: зберігання в невідповідних умовах

Не завжди є можливість зберігати картоплю в льосі. Однак важливо уникати зберігання в поліетиленових пакетах або на балконах, особливо у холодну пору року.

Найкращий варіант - використовувати дерев’яні ящики або кошики з вентиляцією і зберігати їх у темному прохолодному місці, накриваючи дихаючими матеріалами, наприклад, брезентом.

Помилка 6: рідкісна перевірка стану бульб

Навіть за ідеальних умов зберігання картоплю потрібно регулярно перевіряти. Щонайменше двічі на місяць оглядайте бульби на наявність хвороб або гнилі.

При виявленні пошкодженої картоплі її необхідно негайно видалити разом з сусідніми бульбами, щоб запобігти поширенню інфекцій.