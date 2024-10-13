Ошибки в хранении картофеля, которые делают его опасным для еды: что нельзя делать
Картофель - один из самых распространенных и любимых продуктов, однако неправильное хранение может сделать его опасным для употребления. Чтобы избежать рисков и продлить срок хранения картошки, следует знать основные ошибки, которых следует избегать.
РБК-Украина (проект Styler) предупреждает, как не следует хранить картофель.
Ошибка 1: хранение ранних сортов
Ранние сорта картофеля обладают превосходными вкусовыми качествами, но они не подходят для длительного хранения. Через короткий срок созревания клубни быстро теряют свежесть и становятся непригодными для еды.
Если вы планируете хранить картофель до зимы, выбирайте поздние сорта, которые лучше переносят условия хранения. Если же у вас есть ранние сорта, употребляйте их в первую очередь во избежание порчи.
Ошибка 2: закладка несортированного картофеля
Сортировка - обязательный этап перед хранением картофеля. Большие и мелкие клубни следует использовать в первую очередь, оставляя на длительное хранение средние по размеру.
Также следует отдельно отбирать клубни с механическими повреждениями, пятнами или порезами, поскольку они не подходят для длительного хранения. Несортированный картофель скорее начнет портиться и может привести к распространению гнили на здоровые клубни.
Ошибка 3: хранение рядом с фруктами и овощами
Картофель плохо переносит соседство со многими другими продуктами. Единственное исключение - свекла, которая поглощает лишнюю влагу и сохраняет клубни сухими.
Но если держать картофель рядом с яблоками, то рискуете значительно сократить срок его хранения. Яблоки выделяют газы, ускоряющие созревание других овощей и фруктов, поэтому эти продукты следует хранить отдельно.
Картофель не следует хранить в полиэтилене (фото: Freepik.com)
Ошибка 4: нарушение условий хранения
Оптимальная температура для хранения картофеля - от +4 до +6°C, а уровень влажности должен быть в пределах 85-90%. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.
Хранение картофеля на свету приводит к образованию соланина, токсичного вещества, которое делает клубни опасными для употребления.
Ошибка 5: хранение в неподходящих условиях
Не всегда есть возможность хранить картофель в погребе. Однако важно избегать хранения в полиэтиленовых пакетах или на балконах, особенно в холодное время года.
Лучший вариант - использовать деревянные ящики или корзины с вентиляцией и хранить их в темном прохладном месте, накрывая дышащими материалами, например, брезентом.
Ошибка 6: редкая проверка состояния клубней
Даже при идеальных условиях хранения картофель нужно регулярно проверять. Не менее двух раз в месяц осматривайте клубни на наличие болезней или гнили.
При обнаружении поврежденного картофеля его необходимо немедленно удалить вместе с соседними клубнями, чтобы предотвратить распространение инфекций.
Раньше мы писали, какие овощи запрещено хранить вместе, потому что они портят друг друга.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Slurrp, Martha Stewart, Reader's Digest.