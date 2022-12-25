Помилки при вимірюванні тиску, які геть зіпсують показники

При вимірюванні тиску тонометр може показувати неправильні показники. Так трапляється, якщо допускати помилки під час процедури.
Чому так може статися, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Наталя Герасим.
Лікарка радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.
За словами кардіолога, ідеальним тиском "хоч для польоту в космос" більшість вважають - 120/80.
"Згідно з моїм клінічним досвідом, для різних пацієнтів показники тиску можуть коливатись. Це може бути 110/70, або 130/80 тощо", - додала медик.
Існує класифікація артеріальної гіпертензії, яка залежить від показників тиску і до нормальних показників відносяться:
Раніше ми писали про ліки від тиску, які не працюють і тому вважаються фуфломіцинами.
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