Помилки при вимірюванні тиску, які геть зіпсують показники

Головні помилки при вимірюванні тиску:

Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу)

Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням

Розмова під час вимірювання

Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою

Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників

Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились

Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники

Лікарка радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.

Який тиск можна назвати нормальним

За словами кардіолога, ідеальним тиском "хоч для польоту в космос" більшість вважають - 120/80.

"Згідно з моїм клінічним досвідом, для різних пацієнтів показники тиску можуть коливатись. Це може бути 110/70, або 130/80 тощо", - додала медик.

Існує класифікація артеріальної гіпертензії, яка залежить від показників тиску і до нормальних показників відносяться: