Ошибки при измерении давления, которые испортят показатели

При измерении давления тонометр может указывать неверные характеристики. Так случается, если допускать ошибки при процедуре.
Почему так может произойти, в Instagram рассказала врач-кардиолог Наталья Герасим.
Врач советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.
По словам кардиолога, идеальным давлением "хоть для полета в космос" большинство считают – 120/80.
"Согласно моему клиническому опыту, для разных пациентов показатели давления могут колебаться. Это может быть 110/70, или 130/80 и т. д." - добавила медик.
Существует классификация артериальной гипертензии, которая зависит от показателей давления и нормальных показателей относятся:
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