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Ошибки при измерении давления, которые испортят показатели

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Воскресенье 25 декабря 2022 09:02
Ошибки при измерении давления, которые испортят показатели Как нельзя измерять давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

При измерении давления тонометр может указывать неверные характеристики. Так случается, если допускать ошибки при процедуре.

Почему так может произойти, в Instagram рассказала врач-кардиолог Наталья Герасим.

Главные ошибки при измерении давления:

  • Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды)
  • Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением
  • Разговор при измерении
  • Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой
  • Неправильная поза. Да, нога за ногу тоже влияет на точность показателей.
  • Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились
  • Полный мочевой пузырь может повысить показатели.

Врач советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.

Какое давление можно назвать нормальным

По словам кардиолога, идеальным давлением "хоть для полета в космос" большинство считают – 120/80.

"Согласно моему клиническому опыту, для разных пациентов показатели давления могут колебаться. Это может быть 110/70, или 130/80 и т. д." - добавила медик.

Существует классификация артериальной гипертензии, которая зависит от показателей давления и нормальных показателей относятся:

  • Оптимальное давление
  • Нормальное давление
  • Высокий нормальный

Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые не работают и поэтому считаются фуфломицинами.

Кроме того, читайте, в каком случае низкое давление – это норма, а когда нужно беспокоиться.

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