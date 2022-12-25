Ошибки при измерении давления, которые испортят показатели

При измерении давления тонометр может указывать неверные характеристики. Так случается, если допускать ошибки при процедуре.

Почему так может произойти, в Instagram рассказала врач-кардиолог Наталья Герасим.

Главные ошибки при измерении давления:

Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды)

Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением

Разговор при измерении

Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой

Неправильная поза. Да, нога за ногу тоже влияет на точность показателей.

Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились

Полный мочевой пузырь может повысить показатели.

Врач советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.

Какое давление можно назвать нормальным

По словам кардиолога, идеальным давлением "хоть для полета в космос" большинство считают – 120/80.

"Согласно моему клиническому опыту, для разных пациентов показатели давления могут колебаться. Это может быть 110/70, или 130/80 и т. д." - добавила медик.

Существует классификация артериальной гипертензии, которая зависит от показателей давления и нормальных показателей относятся: