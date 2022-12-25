Ошибки при измерении давления, которые испортят показатели
При измерении давления тонометр может указывать неверные характеристики. Так случается, если допускать ошибки при процедуре.
Почему так может произойти, в Instagram рассказала врач-кардиолог Наталья Герасим.
Главные ошибки при измерении давления:
- Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды)
- Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением
- Разговор при измерении
- Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой
- Неправильная поза. Да, нога за ногу тоже влияет на точность показателей.
- Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились
- Полный мочевой пузырь может повысить показатели.
Врач советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.
Какое давление можно назвать нормальным
По словам кардиолога, идеальным давлением "хоть для полета в космос" большинство считают – 120/80.
"Согласно моему клиническому опыту, для разных пациентов показатели давления могут колебаться. Это может быть 110/70, или 130/80 и т. д." - добавила медик.
Существует классификация артериальной гипертензии, которая зависит от показателей давления и нормальных показателей относятся:
- Оптимальное давление
- Нормальное давление
- Высокий нормальный
Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые не работают и поэтому считаются фуфломицинами.
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