Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливим

Мати гарний гардероб і слідкувати за трендами - це ще не гарантія того, що у вас завжди будуть вишукані образи. Є дуже багато дрібничок, які потрібно враховувати. Деякі помилки можуть зробити ваш образ нудним та непривабливим.

Які помилки у стайлінгу роблять найчастіше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис стиліста Інну Гриненко в Instagram.

Кольори

Намагайтеся підбирати свої кольори, щоб вони вас не "з'їдали". Один й той самий светр, але у різних відтінках може повністю змінити ваш образ.

Фасон

Не обирайте однакові фасони одягу - ваші образи будуть здаватися схожими. Не бійтеся експериментувати, обирайте різні фасони.

Копія

Не копіюйте когось максимально точно. Навіть, якщо вам хочеться відтворити чиїсь стиль, старайтесь внести свою родзинку, щоб не загубити власну індивідуальність.

Довжина штанів

Нехай довжина ваших штанів закінчується на 1-2 см вище найвужчої точки, інакше вони будуть виглядати підстріленими.

Довжина верхнього одягу

Неправильно підібрана довжина одягу може порушити пропорції. Обирайте довжину верхнього одягу, щоб був не сильний перепад, або щоб повністю закривати спідницю. Або зовсім короткий.

Кежуал та аксесуари

Не забувайте про аксесуари в кежуальних образах. Цікаві аксесуари піднімуть градус стилю.

Сумки

Останнім часом в моді маленькі сумочки. Але вони губляться на фоні об'ємного одягу. Під такий одяг обирайте сумки середніх та великих розмірів.

Неактуальні речі

Не носіть неактуальні речі, які додають віку. Обирайте сучасні фасони, щоб виглядати молодо.

Оверсайз

Не дотримуйтеся стилю оверсайз усюди. Набагато цікавіше буде виглядати поєднання оверсайз з облягаючим одягом. Наприклад, облягаючий верх, а низ - оверсайз.