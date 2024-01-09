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Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливим

Вівторок 09 січня 2024 20:30
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Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливим Які помилки зроблять ваш вигляд непривабливим (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мати гарний гардероб і слідкувати за трендами - це ще не гарантія того, що у вас завжди будуть вишукані образи. Є дуже багато дрібничок, які потрібно враховувати. Деякі помилки можуть зробити ваш образ нудним та непривабливим.

Які помилки у стайлінгу роблять найчастіше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис стиліста Інну Гриненко в Instagram.

Кольори

Намагайтеся підбирати свої кольори, щоб вони вас не "з'їдали". Один й той самий светр, але у різних відтінках може повністю змінити ваш образ.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимФасон

Не обирайте однакові фасони одягу - ваші образи будуть здаватися схожими. Не бійтеся експериментувати, обирайте різні фасони.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимКопія

Не копіюйте когось максимально точно. Навіть, якщо вам хочеться відтворити чиїсь стиль, старайтесь внести свою родзинку, щоб не загубити власну індивідуальність.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимДовжина штанів

Нехай довжина ваших штанів закінчується на 1-2 см вище найвужчої точки, інакше вони будуть виглядати підстріленими.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимДовжина верхнього одягу

Неправильно підібрана довжина одягу може порушити пропорції. Обирайте довжину верхнього одягу, щоб був не сильний перепад, або щоб повністю закривати спідницю. Або зовсім короткий.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимКежуал та аксесуари

Не забувайте про аксесуари в кежуальних образах. Цікаві аксесуари піднімуть градус стилю.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимСумки

Останнім часом в моді маленькі сумочки. Але вони губляться на фоні об'ємного одягу. Під такий одяг обирайте сумки середніх та великих розмірів.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимНеактуальні речі

Не носіть неактуальні речі, які додають віку. Обирайте сучасні фасони, щоб виглядати молодо.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливимОверсайз

Не дотримуйтеся стилю оверсайз усюди. Набагато цікавіше буде виглядати поєднання оверсайз з облягаючим одягом. Наприклад, облягаючий верх, а низ - оверсайз.

Помилки при підборі одягу, які роблять ваш образ нудним та непривабливим

Раніше ми писали про те, яке зимове взуття роками не виходить з моди.

А ще розповідали про те, які сумки будуть у моді у 2024 році.

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