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Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным

Вторник 09 января 2024 20:30
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Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Какие ошибки сделают ваш вид непривлекательным (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Иметь хороший гардероб и следить за трендами - это еще не гарантия того, что у вас всегда будут изысканные образы. Есть очень много мелочей, которые нужно учитывать. Некоторые ошибки могут сделать ваш образ скучным и непривлекательным.

Какие ошибки в стайлинге совершают чаще всего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение стилиста Инну Гриненко в Instagram.

Цвета

Старайтесь подбирать свои цвета, чтобы они вас не "съедали". Один и тот же свитер, но в разных оттенках может полностью изменить ваш образ.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Фасон

Не выбирайте одинаковые фасоны одежды - ваши образы будут казаться похожими. Не бойтесь экспериментировать, выбирайте разные фасоны.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Копия

Не копируйте кого-то максимально точно. Даже если вам хочется воспроизвести чей-то стиль, старайтесь внести свою изюминку, чтобы не потерять собственную индивидуальность.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Длина штанов

Пусть длина ваших брюк заканчивается на 1-2 см выше самой узкой точки, иначе они будут выглядеть подстреленными.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Длина верхней одежды

Неправильно подобранная длина одежды может нарушить пропорции. Выбирайте длину верхней одежды, чтобы не был сильный перепад, или чтобы полностью закрывать юбку. Или совсем короткая.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Кежуал и аксессуары

Не забывайте об аксессуарах в кежуальных образах. Интересные аксессуары поднимут градус стиля.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Сумки

В последнее время в моде маленькие сумочки. Но они теряются на фоне объемной одежды. Под такую одежду выбирайте сумки средних и больших размеров.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Неактуальные вещи

Не носите неактуальные вещи, прибавляющие возраст. Выбирайте современные фасоны, чтобы выглядеть молодо.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным Оверсайз

Не соблюдайте стиль оверсайз везде. Гораздо интереснее будет выглядеть сочетание оверсайза с облегающей одеждой. Например, облегающий верх, а низ - оверсайз.

Ошибки при подборе одежды, делающие ваш образ скучным и непривлекательным

Раньше мы писали о том, какая зимняя обувь годами не выходит из моды.

А еще говорили о том, какие сумки будут в моде в 2024 году.

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