Помилки в манікюрі, через які у вас "відпадуть" нігті

Новенький манікюр може швидко зіпсуватися, якщо під час "користування" нігтями з гель-лаком ви будете допускатися прикрих помилок, або ж майстер щось зробить неправильно.
Чому відбувається відшарування нігтів, розповіли майстри з нігтьового сервісу в Instagram.
Відшарування - це повітряний простір між нігтем та штучним матеріалом. Причини можуть бути різними. Це може бути вина як клієнта, так і майстра, а також може вплинути і анатомія ваших нігтів.
Наприклад, якщо у вас арочні нігті (дуже випуклі по центру і опущені з обох боків), то при відростанні нігтики можуть просто почати скручуватися під матеріалом. Звідси і виникає ця повітряний просвіт.
Причиною відшарування можете бути ви самі, якщо ставитеся до манікюру неохайно. Наприклад:
Можуть виникати проблеми з манікюром через деякі захворювання, а також серйозні зміни гормонального фону.
Якщо один з випадків про вас, варто завжди попереджати майстра, щоб він додатково зміцнив ваші нігті.
Так виглядають нігті, якщо самостійно віддерти покриття (фото: freepik)
І звичайно ж гігієна рук. Буває і таке, що скупчення бруду під нігтями, на них, на шкірі - це не тільки розсадник бактерій, але і середовище для їх "розмноження". Відшарування з'являться і буде ще гірше.
Тож не дозволяйте бруду накопичуватися під нігтями, особливо, якщо любите покопатися на дачі чи в городі. Використовуйте рукавиці, ваші руки вам віддячать.
Варто пам'ятати, що причин невдалого манікюру може бути дуже багато. Адже кожні руки індивідуальні і до кожної клієнтки має бути свій підхід.
Раніше ми писали, чому манікюр з гель-лаком може бути небезпечний.
Також дивіться, які прикраси можуть вас зістарити.