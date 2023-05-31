UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помилки в манікюрі, через які у вас "відпадуть" нігті

Чому манікюр може перетворитися на катастрофу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Новенький манікюр може швидко зіпсуватися, якщо під час "користування" нігтями з гель-лаком ви будете допускатися прикрих помилок, або ж майстер щось зробить неправильно.

Чому відбувається відшарування нігтів, розповіли майстри з нігтьового сервісу в Instagram.

Що таке відшарування

Відшарування - це повітряний простір між нігтем та штучним матеріалом. Причини можуть бути різними. Це може бути вина як клієнта, так і майстра, а також може вплинути і анатомія ваших нігтів.

Наприклад, якщо у вас арочні нігті (дуже випуклі по центру і опущені з обох боків), то при відростанні нігтики можуть просто почати скручуватися під матеріалом. Звідси і виникає ця повітряний просвіт.

Вина клієнта у зіпсованому манікюрі

Причиною відшарування можете бути ви самі, якщо ставитеся до манікюру неохайно. Наприклад:

  • Ви переношуєте матеріал більше чотирьох тижнів. Пам'ятайте, чим більше ви ходите з матеріалом, тим сильніше ви зношуєте свої нігті.
  • Ви працюєте у різними барвниками (якщо ви бровіст, візажист, кухар, художник тощо). У такому разі обов'язково працювати в рукавичках.
  • Віддираєте нігтями все що можна. Так робити не можна в жодному разі.
  • Займаєтеся активно спортом, травмуючи нігті.
  • Допускаєте удари вільного краю. Це може відбуватися як через той же спорт, так і через необережність.
  • Часте "бовтаєтеся" у воді. Захищайте манікюр, а якщо фактор води виключити не можна, попереджайте майстра і робіть покриття частіше.

Можуть виникати проблеми з манікюром через деякі захворювання, а також серйозні зміни гормонального фону.

Якщо один з випадків про вас, варто завжди попереджати майстра, щоб він додатково зміцнив ваші нігті.

Так виглядають нігті, якщо самостійно віддерти покриття (фото: freepik)

І звичайно ж гігієна рук. Буває і таке, що скупчення бруду під нігтями, на них, на шкірі - це не тільки розсадник бактерій, але і середовище для їх "розмноження". Відшарування з'являться і буде ще гірше.

Тож не дозволяйте бруду накопичуватися під нігтями, особливо, якщо любите покопатися на дачі чи в городі. Використовуйте рукавиці, ваші руки вам віддячать.

Помилки чи недогляд майстра

  • Використання крему перед манікюром. Майстри зазвичай попереджають клієнтів не мазатися перед візитом.
  • Недочищений птеригій (тонка плівка, що лежить під кутикулою).
  • "Вологі" нігті через гіпергідроз, коли у людини аномально пітніють руки і не тільки.
  • Перепиляні нігті (зчіпка матеріалу відбувається з верхнім шаром нігтя (дорсальним), якщо в результаті перепилів від нього нічого не залишилося, то і хорошого зчеплення не буде.
  • Нігті, що шаруються. Такі треба спершу лікувати, а потім йти на манікюр.

Варто пам'ятати, що причин невдалого манікюру може бути дуже багато. Адже кожні руки індивідуальні і до кожної клієнтки має бути свій підхід.

Раніше ми писали, чому манікюр з гель-лаком може бути небезпечний.

Також дивіться, які прикраси можуть вас зістарити.

Читайте РБК-Україна в Google News
порадиМанікюрстилист