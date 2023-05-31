Ошибки в маникюре, из-за которых у вас "отпадут" ногти

Что такое отслойка

Отслойка - это воздушное пространство между ногтем и искусственным материалом. Причины могут быть разными. Это может быть вина как клиента, так и мастера, а также может повлиять и анатомия ваших ногтей.

К примеру, если у вас арочные ногти (очень выпуклые по центру и опущенные с обеих сторон), то при отрастании ноготки могут просто начать скручиваться под материалом. Отсюда и возникает этот воздушный просвет.

Вина клиента в испорченном маникюре

Причиной отслоения можете быть вы сами, если относитесь к маникюру неопрятно. К примеру:

Вы перенашиваете материал более четырех недель. Помните, чем больше вы ходите с материалом, тем сильнее вы изнашиваете свои ногти.

Вы работаете в разными красителями (если вы бровист, визажист, повар, художник и т. д.). В таком случае обязательно работать в перчатках.

Отдираете ногтями все что можно. Так поступать нельзя ни в коем случае.

Занимаетесь активно спортом, травмируя ногти.

Допускаете удары свободного края. Это может происходить как из-за того же спорта, так и по неосторожности.

Частое "колотитесь" в воде. Защищайте маникюр, а если фактор воды исключить нельзя, предупреждайте мастера и делайте покрытие почаще.

Могут возникать проблемы с маникюром из-за некоторых заболеваний, а также серьезных изменений гормонального фона.

Если один из случаев о вас, следует всегда предупреждать мастера, чтобы он дополнительно укрепил ваши ногти.

Так выглядят ногти, если самостоятельно отодрать покрытие (фото: freepik)

И конечно же гигиена рук. Бывает и такое, что скопление грязи под ногтями, на них, на коже - это не только питомник бактерий, но и среда для их "размножения". Отслойки появятся и будет еще хуже.

Не позволяйте грязи накапливаться под ногтями, особенно, если любите покопаться на даче или в огороде. Используйте перчатки, ваши руки вас отблагодарят.

Ошибки или недосмотр мастера

Использование крема перед маникюром. Мастера обычно предупреждают клиентов не мазаться перед визитом.

Недочищенный птеригий (тонкая пленка, лежащая под кутикулой).

"Влажные" ногти из-за гипергидроза, когда у человека аномально потеют руки и не только.

Перепиленные ногти (сцепка материала происходит с верхним слоем ногтя (дорсальным), если в результате перепилов от него ничего не осталось, то и хорошего сцепления не будет.

Слоящиеся ногти. Такие надо сначала лечить, а затем идти на маникюр.

Следует помнить, что причин неудачного маникюра может быть очень много. Ведь каждые руки индивидуальны, и к каждой клиентке должен быть свой подход.