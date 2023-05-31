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Ошибки в маникюре, из-за которых у вас "отпадут" ногти

Почему маникюр может превратиться в катастрофу (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Новенький маникюр может быстро испортиться, если во время "пользования" ногтями с гель-лаком вы будете допускать досадные ошибки, или мастер что-то сделает неправильно.

Почему происходит отслоение ногтей, рассказали мастера по ногтевому сервису в Instagram.

Что такое отслойка

Отслойка - это воздушное пространство между ногтем и искусственным материалом. Причины могут быть разными. Это может быть вина как клиента, так и мастера, а также может повлиять и анатомия ваших ногтей.

К примеру, если у вас арочные ногти (очень выпуклые по центру и опущенные с обеих сторон), то при отрастании ноготки могут просто начать скручиваться под материалом. Отсюда и возникает этот воздушный просвет.

Вина клиента в испорченном маникюре

Причиной отслоения можете быть вы сами, если относитесь к маникюру неопрятно. К примеру:

  • Вы перенашиваете материал более четырех недель. Помните, чем больше вы ходите с материалом, тем сильнее вы изнашиваете свои ногти.
  • Вы работаете в разными красителями (если вы бровист, визажист, повар, художник и т. д.). В таком случае обязательно работать в перчатках.
  • Отдираете ногтями все что можно. Так поступать нельзя ни в коем случае.
  • Занимаетесь активно спортом, травмируя ногти.
  • Допускаете удары свободного края. Это может происходить как из-за того же спорта, так и по неосторожности.
  • Частое "колотитесь" в воде. Защищайте маникюр, а если фактор воды исключить нельзя, предупреждайте мастера и делайте покрытие почаще.

Могут возникать проблемы с маникюром из-за некоторых заболеваний, а также серьезных изменений гормонального фона.

Если один из случаев о вас, следует всегда предупреждать мастера, чтобы он дополнительно укрепил ваши ногти.

Так выглядят ногти, если самостоятельно отодрать покрытие (фото: freepik)

И конечно же гигиена рук. Бывает и такое, что скопление грязи под ногтями, на них, на коже - это не только питомник бактерий, но и среда для их "размножения". Отслойки появятся и будет еще хуже.

Не позволяйте грязи накапливаться под ногтями, особенно, если любите покопаться на даче или в огороде. Используйте перчатки, ваши руки вас отблагодарят.

Ошибки или недосмотр мастера

  • Использование крема перед маникюром. Мастера обычно предупреждают клиентов не мазаться перед визитом.
  • Недочищенный птеригий (тонкая пленка, лежащая под кутикулой).
  • "Влажные" ногти из-за гипергидроза, когда у человека аномально потеют руки и не только.
  • Перепиленные ногти (сцепка материала происходит с верхним слоем ногтя (дорсальным), если в результате перепилов от него ничего не осталось, то и хорошего сцепления не будет.
  • Слоящиеся ногти. Такие надо сначала лечить, а затем идти на маникюр.

Следует помнить, что причин неудачного маникюра может быть очень много. Ведь каждые руки индивидуальны, и к каждой клиентке должен быть свой подход.

Раньше мы писали, почему маникюр с гель-лаком может быть опасен.

Также смотрите, какие украшения могут состарить вас.

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