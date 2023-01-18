Помилки, які прискорюють старіння шкіри на обличчі: ми робимо їх щодня

Ми чіпаємо своє обличчя

Підпираємо рукою щоку, коли працюємо чи читаємо, тремо у задумі лоб чи ніс, морщимося під час розгляду чогось, чіпаємо обличчя руками після макіяжу - все це не просто розтягує шкіру і призводить до утворення перших мімічних зморшок, а ще й переносить з торканням безліч мікробів та бактерій.

Ще до подібних дій відносяться й інші шкідливі звички – після вмивання ми тремо обличчя рушником, кулаками протираємо очі, коли вони втомилися. Поспостерігайте за собою і порахуйте, скільки разів на день ви доторкнулися до обличчя.

Якщо ви будете ставитися до своєї шкіри дуже ніжно і дбайливо, всі ваші рухи будуть обережними - ви уникнете появи зморшок ще довгий час.

Ми наносимо тональні основи щодня

Не має значення, скільки коштують ваші тональні основи та інші елементи макіяжу - щоденне застосування кількох шарів "штукатурки" так чи інакше призведе до зневоднення шкіри, запалень та закупорених пор.

Звичайно ж, хочеться створити ідеально рівне покриття. Але саме така ідеальність коштуватиме вам молодості, тому що рівний шар виходить внаслідок великої кількості тональної основи. А до її складу входить багато компонентів, які не розраховані на щоденне застосування. Ваша шкіра під цими засобами – як під плівкою з целофану.

Залишіть велику кількість тональних засобів для вечірок, фотосесій або побачень. Для щоденного використання використовуйте точково консилер, легку пудру. Якщо без тональної основи ніяк – візьміть ВВ-крем або СС-крем.

Ми спимо обличчям у подушку

Звичка спати, занурившись обличчям у подушку чи ковдру, прискорює старіння вашої шкіри у рази. При такому сні з'являються зморшки, заломи та незрозумілі лінії. Колаген виробляється у вашій шкірі саме вночі, тому є ризик, що залом, отриманий уві сні, залишиться з вами надовго.

Якщо не хочете, щоб сон залишив сліди на вашій шкірі, навчіться спати на спині, напівбоком і під голову використовуйте валик або більш щільну подушку.