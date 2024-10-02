Помилки батьків, які руйнують у дітях впевненість у собі: припиніть робити це негайно

Психотерапевт і автор книг з психології Емі Морін каже, що деякі стратегії батьків для підвищення у дітей впевненості у собі можуть мати протилежні наслідки. І це сильно шкодить дитині, змушуючи її почуватися більш стримано.

Дозволяєте уникати відповідальності

Батьки вважають, що робота по дому може обтяжити дитину та підвищить рівень стресу. Однак це не так, і така робота, навпаки, допомагає їм стати більш відповідальними. Виконання обов'язків, які відповідають віку, допомагають відчути дитині майстерність та радість від певних досягнень.

Незалежно від того, чи попросите дитину допомогти з пранням або винести сміття - це можливість для дітей побачити себе здібними та компетентними.

Не даєте робити помилки

Звісно, спостерігати за тим, як дитина зазнає невдач - важко. Коли це трапляється, батьки поспішають, щоб рятувати дитину ще до того, як вона впала. Але запобігання від помилок позбавляє їх можливості навчитися повертатися назад.

Незалежно від того, чи забула дитина бутси перед великою грою чи неправильно відповіла на вікторині - помилки можуть бути найкращим вчителем. Кожна з них - це можливість для них набратися розумової сили, необхідної, щоб наступного разу виступити краще.

Захищаєте від власних емоцій

Вам хочеться підбадьорити дитину, коли вона сумна або заспокоїти, коли вона в розпачі або зла. Але те, як ми реагуємо на емоції дітей, має великий вплив на розвиток їхнього емоційного інтелекту та самооцінки.

Допомагайте своїм дітям визначити, що викликає їхні емоції, і навчіть саморегулюватися. Забезпечте їм структуру, яка пояснить, що вони відчувають, щоб у майбутньому їм було легше впоратися з емоціями соціально прийнятним способом.

Потураєте менталітету жертви

Слова на кшталт "ми не можемо дозволити собі нове взуття, як інші діти, тому що походимо з бідного середовища" підкреслює вашій дитині, що більшість з життєвих обставин поза її контролем.

Діти, які визнають свій життєвий вибір, відчувають більшу впевненість у своїй здатності створити для себе краще майбутнє. Замість того, щоб перебільшувати їхні нещастя, заохочуйте їх до позитивних дій. Наприклад, спробувати заробити самостійно на біжутерії, зробленою своїми руками.

Надмірно опікуєте

Утримання дитини в захисній капсулі позбавить її від багатьох хвилювань. Але ізольованість від різноманітних викликів гальмує їхній розвиток. Дивіться на себе як на провідника, а не як на захисника. Дозвольте своїм дітям відчути життя, навіть, коли її страшно відпускати. Ви дасте їм можливість набути впевненість у своїй здатності впоратися з будь-якими життєвими обставинами.

Очікуєте досконалості

Високі очікування - це нормально та здорово, але занадто високі мають свої наслідки. Коли діти вважають очікування завищеними, вони можуть навіть не намагатися спробувати або їм може здаватися, що вони ніколи їх не виправдають.

Дайте чіткі очікування на довгострокову перспективу та встановіть певні віхи на цьому шляху. Наприклад, вступ до ВНЗ і допоможіть дитині створити короткострокові цілі на цьому шляху (хороші оцінки, домашні завдання, багато читати).

Караєте, а не дисциплінуєте

Діти повинні навчитися того, що деякі дії призводять до серйозних наслідків. Але між дисципліною і покаранням є велика різниця. Дисципліновані діти думають: "Я зробив поганий вибір", а діти, яких карають: "Я погана".

Дисципліна дає дитині впевненість у тому, що вона зможе зробити розумніший і здоровіший вибір у майбутньому, тоді як покарання змушує її думати, що вона не здатна зробити щось краще.