Ошибки родителей, разрушающие в детях уверенность в себе: прекратите делать это немедленно

Психотерапевт и автор книг по психологии Эми Морин говорит, что некоторые стратегии родителей для повышения у детей уверенности в себе могут иметь противоположные последствия. И это сильно вредит ребенку, заставляя его чувствовать себя более сдержанно.

Позволяете избегать ответственности

Родители считают, что работа по дому может обременить ребенка и повысит уровень стресса. Однако это не так, и такая работа, напротив, помогает им стать более ответственными. Выполнение обязанностей, которые соответствуют возрасту, помогают почувствовать ребенку мастерство и радость от определенных достижений.

Независимо от того, попросите ли ребенка помочь со стиркой или вынести мусор - это возможность для детей увидеть себя способными и компетентными.

Не даете совершать ошибки

Конечно, наблюдать за тем, как ребенок терпит неудачи - трудно. Когда это случается, родители спешат, чтобы спасать ребенка еще до того, как он упал. Но предотвращение ошибок лишает их возможности научиться возвращаться назад.

Независимо от того, забыл ли ребенок бутсы перед большой игрой или неправильно ответил на викторине - ошибки могут быть лучшим учителем. Каждая из них - это возможность для них набраться умственной силы, необходимой, чтобы в следующий раз выступить лучше.

Защищаете от собственных эмоций

Вам хочется подбодрить ребенка, когда он грустный или успокоить, когда он в отчаянии или злой. Но то, как мы реагируем на эмоции детей, оказывает большое влияние на развитие их эмоционального интеллекта и самооценки.

Помогайте своим детям определить, что вызывает их эмоции и научите саморегулироваться. Обеспечьте им структуру, объясняющую, что они чувствуют, чтобы в будущем им было легче справиться с эмоциями социально приемлемым способом.

Потакаете менталитету жертвы

Слова типа "мы не можем позволить себе новую обувь, как другие дети, потому что происходим из бедной среды" подчеркивает вашему ребенку, что большинство из жизненных обстоятельств вне его контроля.

Дети, признающие свой жизненный выбор, испытывают большую уверенность в своей способности создать для себя лучшее будущее. Вместо того чтобы преувеличивать их несчастья, поощряйте их к положительным действиям. К примеру, попытаться заработать самостоятельно на бижутерии, сделанной своими руками.

Чрезмерно заботитесь

Содержание ребенка в защитной капсуле избавит его от многих волнений. Но изолированность от всевозможных вызовов тормозит их развитие. Смотрите на себя как на проводника, а не как на защитника. Позвольте своим детям почувствовать жизнь, даже когда его страшно отпускать. Вы дадите им возможность обрести уверенность в своей способности справиться с любыми жизненными обстоятельствами.

Ожидаете совершенства

Высокие ожидания - это нормально и здорово, но слишком высокие имеют свои последствия. Когда дети считают ожидания завышенными, они могут даже не пытаться попробовать или им может казаться, что они их никогда не оправдают.

Дайте четкие ожидания долгосрочной перспективе и установите определенные вехи на этом пути. Например, поступление в ВУЗ и помогите ребенку создать краткосрочные цели на этом пути (хорошие оценки, домашние задания, многое читать).

Наказываете, а не дисциплинируете

Дети должны научиться тому, что некоторые действия приводят к серьезным последствиям. Но между дисциплиной и наказанием есть большая разница. Дисциплинированные дети думают: "Я сделал плохой выбор", а дети, которых наказывают: "Я плохой".

Дисциплина дает ребенку уверенность в том, что он сможет сделать более умный и здоровый выбор в будущем, тогда как наказание заставляет его думать, что он не способен сделать что-либо лучшее.