Чому батькам не варто сваритися в присутності дитини: які можуть бути наслідки

Сварка чи суперечка між батьками - звична річ, яка буває навіть у тих родинах, де все добре. Однак батькам потрібно пам'ятати, що їхні розмови, особливо на підвищених тонах - не для дитини. Бо це може мати дуже неприємні, а інколи навіть і страшні наслідки.

Які наслідки загрожують вашій дитині, якщо вона стала свідком сварки батьків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Parents.

Як сварки батьків впливають на дитину

Те, як батьки вирішують свої розбіжності, можуть вплинути на дітей на все життя. Незалежно від того, наскільки здорові стосунки в парі, сварки все одно можуть виникнути. Діти через це можуть страждати та мати негативні наслідки у майбутньому.

Дослідження показують, що сварки батьків впливають на психічне та навіть на фізичне здоров'я їхніх дітей. Вони збільшують ризик виникнення депресії, тривоги, знижують самооцінку та погіршують почуття безпеки.

Фізичні сварки, образи та тактика "мовчазного поводження" - це лише деякі з токсичних взаємодій, які можуть завдати емоційної шкоди дитині в довгостроковій перспективі.

Як шкодять дитині сварки батьків

Незахищеність. Сварки підривають почуття безпеки дітей щодо стабільності сім'ї. Діти, на яких впливають численні сварки, можуть хвилюватися про розлучення або думати, коли закінчиться мовчазне ставлення одного з батьків. Їм стає важко мати відчуття нормальності в родині, оскільки сварки можуть бути непередбачуваними.

Стосунки батьків і дітей. Конфліктні ситуації викликають стрес, а батьки у стресі, значно менше часу починають приділяти дитині. Крім того, це може впливати на якість стосунків, оскільки батькам важче виявляти теплоту та прихильність, коли вони сердяться один на одного.

Стресове середовище. Часті сварки та навіть бійки - це великий стрес для дітей, який може бути страшним. Стрес може вплинути на їхнє фізичне та психологічне благополуччя та перешкодити нормальному, здоровому розвитку.

Наслідки сварок батьків для дитини

Зниження когнітивної діяльності

Дослідники з'ясували, що у родинах, де батьки часто сварилися, дітям було складніше регулювати свою увагу та емоції. Їхня здатність швидко розв'язати проблеми та бачити закономірність в новій інформації також була порушена.

Деякі дослідження показують, що життя в конфліктній родині значно підвищує шанси кинути школу та отримувати погані оцінки за навчання.

Проблеми стосунків

Вплив батьківських сварок збільшує ймовірність того, що діти ставитимуться до інших вороже. Вони починають вирішувати сварки між братами та сестрами, однолітками за допомогою тієї ж тактики, яку вони бачили у батьків.

Дітям також важко підтримувати здорові стосунки в дорослому віці, якщо вони звикли до сімейних негараздів, або вони можуть важко визначити, кому вони можуть довіряти в житті.

Проблеми з поведінкою

Конфлікти батьків пов'язують зі зростанням агресії, правопорушень і проблемами поведінки у дітей. Крім того, діти частіше мають соціальні проблеми та труднощі з адаптацією до школи.

Розлади харчування та фізичні проблеми

Декілька досліджень пов'язують розлади харчової поведінки, такі як анорексія та булімія, з високим рівнем сварок між батьками. У дитини також можуть бути фізичні наслідки, такі як проблеми зі сном, болі в животі або голові.

Зниження імунітету

Кожна сварка батьків для дитини є стресом, а стрес незмінно впливає на здоров'я навіть дорослої людини. Якщо дитина постійно перебуває у стресовій ситуації, імунітет організму знижується та виникають хвороби, які заведено називати психосоматичними. Тому найчастіше в конфліктних сім'ях діти постійно хворіють.

Вживання психоактивних речовин

Дослідники виявили, що проживання у родині з високим рівнем конфліктів підвищує ймовірність куріння, вейпінгу, запою та вживання марихуани порівняно з сім'єю з низьким рівнем конфліктів.

Негативний погляд на життя

Діти, які виховуються в конфліктних сім'ях, частіше негативно ставляться до своїх сімейних стосунків. Вони також частіше сприйматимуть себе негативно.

Дослідження показують, що діти, які виросли під впливом сварок батьків, можуть мати низьку самооцінку ті інші проблеми з психічним здоров'ям, і ці наслідки тривають у дорослому віці.

Як можна зменшити вплив сварки на дитину

Бувають ситуації, коли дитина стала свідком сварки батьків попри всі намагання її від цього уберегти. В такій ситуації є кілька кроків, щоб зменшити вплив на дитину.

1. Обговоріть сварку. Хоча вам не обов'язково вдаватися в деталі, проведіть сімейну зустріч, щоб сказати: "Того вечора ми з татом посварилися, і це вийшло з-під контролю. У нас не було однакової думки щодо того, що було важливим для нас обох, але було неправильно так сваритися".

2. Заспокойте дитину. Підкресліть, що суперечка не вказує на більші проблеми. Запевніть їх, що ви все ще кохаєте одне одного і не збираєтеся розлучатися (але тільки, якщо це правдиве твердження).

3. Завершіть. Переконайтеся, що дитина зрозуміла, що попри сварки - ви міцна сім'я. Поясніть, що іноді трапляються сварки та суперечки, і люди можуть вийти з себе. Однак ви всі любите один одного, попри розбіжності.