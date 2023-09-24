Помилка Леонардо да Вінчі. Науковці спростували відому теорію вченого

Яка теорія виявилася помилковою

Леонардо да Вінчі допустив помилку у своїй теорії щодо дерев. Він стверджував, що всі гілки дерева на кожному ступені його висоти дорівнюють товщині стовбура, якщо їх скласти разом.

На думку вченого, це теорія б пояснила, як дерево може чинити опір вітру та іншим стихіям. Втім дослідження сучасних біологів спростувало таке твердження.

Вчені пояснюють, що да Вінчі взяв до уваги лише характеристики дерева ззовні і не врахував внутрішню частину, де вода всмоктується у внутрішні трубки, звані ксилемою.

Розмір даних каналів водопровідної системи дерев - це те, що найбільше цікавило дослідників Стюарта Соппа і Рубена Вальбуену, співавторів наукової статті. Вони вивчали моделі росту дерев, щоб дослідити, як дерева реагують на посуху і накопичують вуглець.

"Багато біологічних моделей черпали натхнення з правила Леонардо для того, щоб змоделювати не тільки зовнішні розгалуження рослин, а і їхні внутрішні судинні системи, попри те, що доказів теорія мала мало", - зазначають дослідники.

Нотатки та малюнок осики Леонардо да Вінчі (фото: Вікіпедія)

"Правило дерев" да Вінчі не діє

На думку сучасних вчених, водні канали дерев не можуть відповідати "правилу дерев" да Вінчі. Вони на основі внутрішньої гідравліки дерев припускають, що судинні канали розширюються в міру того, як гілки стоншуються ближче до верхівок дерев. Це дозволяє дереву втягувати достатньо води вгору по стовбуру.

Ця модель росту економить кількість вуглецю, яка використовується для створення енергоефективної судинної системи. По ній розподіляються поживні речовини від коренів і аж до листя.

Зазначимо, що ця наукова думка підтверджує теорію метаболічного масштабування. Вона також дає розуміння, чому великі дерева сприйнятливіші до посухи і вразливіші до зміни клімату.