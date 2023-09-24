Ошибка Леонардо да Винчи. Ученые опровергли известную теорию изобретателя

Какая теория оказалась ошибочной

Леонардо да Винчи допустил ошибку в своей теории по поводу деревьев. Он утверждал, что все ветви дерева на каждой ступени его высоты равны толщине ствола, если их сложить вместе.

По мнению ученого, эта теория бы объяснила, как деревья могут сопротивляться ветру и другим стихиям. Однако исследование современных биологов опровергло такое утверждение.

Ученые объясняют, что да Винчи учел только характеристики дерева извне и не учел внутреннюю часть, где вода всасывается во внутренние трубки, называемые ксилемой.

Размер данных каналов водопроводной системы деревьев - это то, что больше всего интересовало исследователей Стюарта Соппа и Рубена Вальбуэна, соавторов научной статьи. Они изучали модели роста деревьев, чтобы исследовать, как деревья реагируют на засуху и накапливают углерод.

"Многие биологические модели черпали вдохновение из правила Леонардо для того, чтобы смоделировать не только внешние разветвления растений, но и их внутренние сосудистые системы, несмотря на то, что доказательств теория имела мало", - отмечают исследователи.

Заметки и рисунок осины Леонардо да Винчи (фото: Википедия)

"Правило деревьев" да Винчи не действует

По мнению современных ученых, водные каналы деревьев не могут соответствовать "правилу деревьев" да Винчи. Они на основе внутренней гидравлики деревьев предполагают, что сосудистые каналы расширяются по мере того, как ветви утончаются ближе к верхушкам деревьев. Это позволяет дереву втягивать достаточно воды вверх по стволу.

Эта модель роста экономит количество углерода, используемого для создания энергоэффективной сосудистой системы. По ней распределяются питательные вещества от корней и до листьев.

Отметим, что это научное мнение подтверждает теорию метаболического масштабирования. Она также дает понимание, почему большие деревья более восприимчивы к засухе и более уязвимы к изменению климата.